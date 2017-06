Horb a. N. Der Kreativraum öffnet wieder

Grüber: "Ich habe mich mit dem neuen Mieter unterhalten. Eigentlich wollte er unten eine Ausstellung seiner Fenster und Türen machen, die er vertreibt. Doch das hat er verworfen – er hat oben sein Vertriebsbüro. Da habe ich ihn gefragt, ob ich den unteren Raum wieder mieten kann. Er hat Ja gesagt."

Das heißt: Das Kulturprojekt, welches im letzten Jahr für Aufsehen sorgte, weil es ohne viel Bürokratie einfach Platz für Kunst, Lesungen, Ausstellungen bot, wird in diesem Sommer wieder weiter gehen! Grüber: "Was ich dort zeigen werde, ist noch in Vorbereitung. Sicherlich wird es wieder eine Lesung mit Karl Jandl geben." Und wer Grüber kennt, weiß, dass möglicherweise wieder so wunderbare Veranstaltungen wie das "Diner en Blanc", Trommeln und aufregende Balletttänze wie zur langen Nacht der Lichter auf die Horber warten.

Grüber: "Das Grundprinzip bleibt das gleiche: Jeder kann hier etwas Kreatives machen. Nur anrufen oder Bescheid sagen – Miete gibt es nicht."