Horb a. N. Der Horber Peter und der Wolf

Horb. "Die Zuhörer möchten schöne Melodien", sagt der Stadtmusikdirektor. Experimentelle Zwölftonmusik für die absoluten Musikexperten (die dann nicht so zahlreich erscheinen) – das muss nicht sein, findet Gnass. "Ich bin Dienstleister, und die Besucher haben deshalb ein Recht darauf, schöne Musik zu hören."

Das ganz besondere Herzstück ist wieder das Familienkonzert am Muttertag (14. Mai, ab 18 Uhr). "Drei junge Tenöre und Peter & der Wolf" lautet der Titel des Gesamtpakets, das es wirklich in sich hat. Garrie Davislim, Eleazar Rodriguez und Harrie van der Plas heißen die drei jungen Männer, die mit ihren Stimmen die Herzen der Zuschauer erreichen sollen. Zusammen mit dem Festivalorchester der Musiktage Horb gestalten sie das musikalische Märchen – nicht nur für Kinder – und führen auch das geistliche Werk "Biblische Tänze", eine Orgelsinfonie von Andreas Willscher, zusammen mit Stifskirchenkantor Reinhard Kluth an der Orgel auf. Pfarrer Elmar Maria Morein werde in seinem geistlichen Impuls auf die religiöse Bedeutung von "Peter und der Wolf" eingehen. Ja und wer spricht den Peter? Ja, ein echter Peter, der mit Nachnamen Rosenberger heißt. "Ich freue mich sehr, dass unser Oberbürgermeister zugesagt hat. Ich finde, er hat eine sehr ausdrucksvolle Stimme und ist die perfekte Besetzung", schwärmt Gnass. Abgerundet wird das Familienkonzert mit zwei echten Klassikern der Operngeschichte: Arien wie "O Sole Mio" und "Nessun Dorma".

Doch auch die anderen Programmpunkte der Musiktage stimmen Sven Gnass mehr als zufrieden. Der Auftakt findet auf Schloss Weitenburg am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr statt und beinhaltet gleich das, was Gnass mit grenz- oder genreübergreifend meint. Hier kommen Musik und Schauspiel zusammen. "Sound of Shakespeare" ist ein Stück, das eigens für die Musiktage von Regisseur Lars Franke arrangiert wird, die Idee stammt von Gnass selbst. "Es ist kein Stück, das fertig aus der Schublade gezogen wird, sondern gerade noch entsteht." Es wird dabei dem Hauptdarsteller Sebastian Schwab sozusagen auf den Leib geschrieben. Er hatte schon diverse Fernsehrollen ("Die Bergretter" oder "Tatort") und ist deutschlandweit auf den Theaterbühnen unterwegs. Begleitet wird er von der Bigband Städtische Musikschule Horb unter der Leitung von Martin Stöckel und vom Horber Kammerorchester unter der Leitung von Sven Gnass. Die Bigband spielt "Sir Duke" von Duke Ellington , "Mambo" aus West Side Story, "Cool" aus West Side Story und "So Hot" aus Kiss me Kate von Cole Porter (alle Stücke arrangiert), das Kammerorchester die Suite aus "Fairy Queen" von Henry Purcell. Mit Sprache, Schauspiel und Musik soll Shakespeare leicht verständlich ins "Heute" geholt werden.