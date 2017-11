Horb a. N. Der Horber Advent legt zu

H orb. Claudia Beuter vom Stadtmarketing: "Leichter Schneefall wäre das Perfekte für den Horber Advent." Bürgermeister Ralph Zimmermann scherzt: "Wir wollen ja auch lieber gemütlich Glühwein trinken statt Caipirinha!"

Der Horber Advent. Im siebten Jahr auf dem Flößerwasen wurde der dreitägige Weihnachtsmarkt weiter optimiert. Bei den Öffnungszeiten. Freitag geht es jetzt um 16 Uhr los. Auf "vielfachen Wunsch der Marktbetreiber", so Beuter. Am Sonntag wird um eine Stunde verlängert – dann kann man noch bis 19 Uhr genießen. Beuter: "Die Gäste haben sich bisher durch den frühen Schluss um 18 Uhr ein bisschen verdrängt gefühlt. Dabei gibt es doch nichts schöneres, als den Sonntag in der Dämmerung und Dunkelheit auf dem Horber Advent ausklingen zu lassen."

Auch die Stände an sich wurden noch einmal optimiert. Die beleuchteten Flammen stehen jetzt bis hinter den Ständen des Mittelaltermarktes auf der Inselspitze. Kein Stand verschmälert optisch den Durchgang zwischen der Inselspitze und dem Flößerwasen. Beuter: "Wenn man auf der Aktionsfläche der Inselspitze steht, kann man bis zur Bühne auf dem Flößerwasen schauen."