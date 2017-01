Horb a. N. Der Ex-Graf bilanziert: "Eine kurze Fasnet ist härter als ein lange"

Die "Brecher", zahlenmäßig schon immer stark vertreten, stellten ihre Präsenz auch bei diesem Treffen wieder einmal unter Beweis und entsprechend voll war der Versammlungsraum im ASV-Sportheim.

Gruppensprecher und Vorjahres-Graf Markus Blank orientierte sich mit seinem Jahresbericht am Motto der Fasnet 2015/16, die da lautete: "Kurz aber knackig." Er lobte die Traglast vom "Schiff", die man nach dem Abstauben 2016 austestete, merkte an, dass es keine Zeit zum Entspannen gab, da eine Veranstaltung die andere jagte und er als Graf Rudi und seine Gräfin Julia überall vorne mit dabei waren. Besondere Erinnerungen hatte er an das große Ringtreffen, "die närrische Kur in Bad Hirschau". Hier bot er der gastgebenden Narrenzunft an, dass sie zu einem Fortbildungskurs in puncto Barbetrieb und Getränkeausgabe mal in Horb vorbeischauen sollten. Sein Fazit, dass in Hirschau alles anders ist, als in Horb. "Bei denen wird Wert auf gutes Essen gelegt – bei uns auf die Getränke." Blank erinnerte in seinem Rückblick an Umzüge im Schneegestöber, an den Umzug in Hirrlingen, bei dem rund 11,3 Zuschauer kamen, aber auch an die rappelvolle "Brecherbar" im Steinhaus und vor allem an die Hauptfasnet in Horb.

Trotz kurzer Fasnet hatte man in den fünf Wochen 18 Veranstaltungen im Terminkalender, so die Bilanz 2016. In diesem Jahr dauert die Fasnet acht Wochen und 19 Termine stehen auf dem Programm. "Eine kurze Fasnet ist demnach härter als ein lange", sein Credo einer schönen Amtszeit als Graf und Gruppensprecher.