Horb a. N. Der erste wichtige Schritt zum Studienvertrag

Dieses neue Format wurde entwickelt, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich entweder noch kurzfristig für einen Studienplatz mit Studienstart 2017 zu bewerben oder bereits jetzt Kontakte für den Studienbeginn 2018 zu knüpfen, teilt die Duale Hochschule mit.

In Anlehnung an das Speed-Dating am vergangenen Studieninformationstag können sich Studieninteressierte sowie Kooperationsunternehmen des Campus Horb hier in intensiven circa 15 Minuten dauernden Gesprächen gegenseitig kennenlernen.

16 Unternehmen sind an diesem Tag mit von der Partie, um kurze Vor-Bewerbungsgespräche zu führen