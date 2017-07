Horb a. N. Der eigenen Dummheit zum Opfer gefallen

Die Politik von heute ist ebenfalls Thema

Dem überteuerten Bäcker (Andreas Schnell) macht der Narr weis, der Herzog persönlich habe einige Laibe Brot in Bestellung gegeben. Freudig sendet dieser seinen Gesellen aus, um die Ware dem Herzog auszuliefern. Als Eulenspiegel diesen unterwegs einen Schreck einjagt, fällt ein Laib Brot zu Boden. "Das kann man dem Herzog nicht mehr überreichen", gibt der Narr zu verstehen und bittet den Gesellen, zu seinem Meister zurückzukehren, um für Ersatz zu sorgen. Eulenspiegel versichert dem gutgläubigen Gesellen, solange mit den übrigen Broten auf ihn zu warten. Die Naivität des Gesellen wird bestraft: Eulenspiegel macht sich mit dem Brotkorb aus dem Staub. Als die Mutter des jungen Narren stirbt verkauft er sämtliches Hab und Gut und zieht über Dornhan und Dettingen durch das Land nach Berlin.

"Doch welche Richtung ist die Beste?", fragt der Hauptdarsteller, der plötzlich aus dem Dachfenster des Dettinger Schlössle einen eigens verfassten "Rap" aufführt.

"Trump steckt in Kinderschuhen, spielt mit Bomben wie mit Kieseln. Ist ein wahrer Gottesmann, der Gott spielen kann, nur lässt er Bomben statt Regen nieseln." Erneut werden einige Menschen auf den Schelm aufmerksam, die sich fragen, was dieser auf dem Dach wohl vorhat. "Ich will fliegen", gibt Eulenspiegel der Menge zum Besten und fordert die Leute auf, zu Boden seine Schwing-Technik nachzuahmen. Als diese langsam ungeduldig werden, hält der listige Narr den ahnungslosen Schaulustigen den Spiegel vor. "Ich sagte nicht, dass ich fliegen kann. Ich sagte: Ich will fliegen", klärt Eulenspiegel die nun wütende Meute auf. "Dummheit ist für einen alleine zu schwer zu tragen", muss Eulenspiegel auf Grund des Erlebten letztlich feststellen.

Einfallsreich und kreativ wusste sich das Ensemble am vergangenen Freitag in Dettingen in Szene zu setzen. Die Plätze der Gäste befanden sich inmitten des Geschehens, wobei sich die einzelnen Szenen und deren Bühnenbilder um die Zuschauer herum abspielten. Wer sich von den gekonnten, artistischen Einlagen des Hauptdarstellers sowie dem fröhlichen Schauspiel auf der "drehenden Bühne" selbst überzeugen möchte, hat dazu noch Gelegenheit. Am Freitag 21. Juli, sowie dem darauf folgenden Sonntag, 23. Juli, gastieren die Darsteller mit ihrer Inszenierung auf dem Marktplatz in Horb.

Weitere Informationen: Eintrittskarten können im Vorverkauf erworben werden beim Stadtmarketing Horb (Telefon 07451/555 7977), in der Buchhandlung Kohler (Telefon 07451/53880), im Gasthaus Adler (Telefon 07482/230) oder unter www.daschamaeleon.de.