Horb a. N. Der Doppel-Turbo für Mühringen

Und hier scheint – trotz der eindrucksvollen Bauten –­ alles im Plan zu sein. Uwe Herzel, Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe: "Die Arbeiten am Bauwerk sechs (Am Tambour) sind abgeschlossen. In diesem Bereich werden am kommenden Montag und Dienstag auf einer Länge von rund 230 Metern Tragschicht und Binder eingebaut. Bergseitig ist am Bauwerk zwei die Spritzbetonschale mit einer Länge von rund 58 Meter und einer Höhe bis 3,50 Meter fertiggestellt. Unterhalb wird gerade die Baugrube für die Fertigteilwand hergestellt. Der Etat betrug bei der Vergabe 3,44 Millionen Euro einschließlich der Arbeiten der Stadt Horb und der Erneuerung der Fahrbahndecke nach Nordstetten. Eine Erhöhung der Kosten ist derzeit nicht absehbar."

Mühringens Ortsvorsteherin Fuhl: "Das ist eine Wahnsinns-Summe für solch einen kleinen Ort wie unseren. Bevor die Bäume gefällt wurden, haben viele Bürger gar nicht mehr geglaubt, dass die Ortsdurchfahrt überhaupt in ihrem Leben noch einmal angepackt wird."

Doch jetzt, wo die Bauarbeiten wirklich zu sehen sind, sorgt das für einen Aufschwung. Rosenberger hatte auf dem Flößerwasen beim Wochenmarkt noch gesagt: "Ich hoffe, die Anwohner ergreifen jetzt die Chance, die Möglichkeiten des Sanierungsgebietes zu nutzen und fangen an, ihre Häuser zu renovieren."

Seit Baubeginn wieder neue Anfragen für das Sanierungsprogramm

Und dieser Effekt scheint auch schon einzutreten. Monika Fuhl: "Als Mühringen in das Sanierungsprogramm im März vor zwei Jahren aufgenommen wurde, waren es 16 Immobilienbesitzer, die Interesse zeigten. Drei haben das wirklich dann umgesetzt."

Doch seitdem an der Ortsdurchfahrt Mühringen gebaggert wird, gibts wieder neue Anfragen. Fuhl: "In den vergangenen drei Wochen, nachdem die Bäume für die Ortsdurchfahrt gefällt wurden, haben sich schon drei Immobilienbesitzer gemeldet. Weil nicht nur am Hang auf 500 Meter gebaut wird, sondern die Straßendecke unten bis zur Kreuzung nach Imnau hin erneuert wird, hoffen wir, dass sich viele Bürger jetzt überlegen, die Zufahrten und die Häuser an der Ortsdurchfahrt zu richten."

Warum sind die Erneuerung der Ortsdurchfahrt und der Start des Hochwasserschutzes der Doppel-Turbo für Mühringen?

Fuhl: "Wenn die Ortsdurchfahrt erneuert ist, können die Fußgänger sicher bis hin zum Waldweg gehen. Die Kinder hatten bisher nie einen Fußweg zum Bus, oder sie mussten im Winter den unbeleuchteten Frundeckweg benutzen. Mit der neuen Ortsdurchfahrt bekommt die Wohnqualität in Mühringen dazu noch durch die besseren Straßenverhältnisse mehr Wert."

Im März 2015 gab das Land bekannt, das Mühringen ins Sanierungsprogramm aufgenommen wurde. Insgesamt stehen damit 833 000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Dazu bekommen Immobilienbesitzer höhere Steuerabschreibungen.

2013 gab es eine der schlimmsten Überschwemmungen

Beim Hochwasser ist Mühringen ein gebranntes Kind. Im Juni 2013 hatte es eine der bisher schlimmsten Überschwemmungen gegeben. Weil die Eyach durch Mühringen aber nicht nur im Regierungspräsidium Karlsruhe liegt, sondern auch im Gebiet des Regierungspräsidiums Tübingen, hatte man sich darauf geeinigt, dass das RP Tübingen die Planungshoheit für den Hochwasserschutz an der Eyach übernimmt.

Fuhl: "Ich war bei den Verhandlungen im Regierungspräsidium mit dabei. Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass man beispielsweise bei Owingen riesige Rückhaltebecken bauen könnte. Auf die Hochwassergefahr in Mühringen hätte das kaum Einfluss – weil viele Nebenflüsse vor Mühringen den Pegel der Eyach extrem schnell ansteigen lassen. Deshalb sind wir froh, dass sich alle Parteien darauf verständigt haben, dass mit den Hochwasserschutz-Anlagen wie Dämmen in Mühringen jetzt an der Eyach begonnen wird."

Und damit könnte der Dammbau bald starten. Fuhl: "Wenn der Vertrag unterzeichnet wird, müssen noch die Berechnungen für die Dämme und weitere Maßnahmen gemacht werden. Dann geht es los."

Horbs Stadtoberhaupt Rosenberger: "Wir hoffen, dass damit so schnell wie möglich gestartet wird. Wir haben für diese Maßnahmen schon 300 000 Euro im Haushalt zurückgestellt." Laut Fuhl muss die Kommune 30 Prozent der Gesamtkosten tragen.