Horb a. N. Der Campus Horb als Kaderschmiede für die Region

"Es ist mir ein Anliegen", so der OB, "Sie für Horb und die Vielfalt des Angebots hier zu begeistern". So sind es nicht nur die vielen Unternehmen und Kooperationspartner der Hochschule, die die Region als Studienort attraktiv machen, sondern auch die Art der Freizeitangebote. "Horb ist sicher nicht der Nabel der Welt", sagte Rosenberger mit einem Augenzwinkern, "auch wenn wir das manchmal für uns in Anspruch nehmen." Aber er ermutigte die Erstis, neben dem Studium auch die Stadt und ihre attraktiven Seiten zu entdecken, zum Beispiel mit der langen Nacht der Kneipen, mit Kanu-Polo, mit Stocherkahnfahren und nicht zuletzt mit der fünften Jahreszeit, wie auch immer diese in den unterschiedlichen Regionen heißen mag – Fasching, Karneval oder Fasnet.

Proppenvoll war wie jedes Jahr der große Hörsaal am Campus Horb mit den Erstsemestern des Studiengangs Maschinenbau. Von den insgesamt wieder mehr als 300 Studienanfängern im Jahr 2016 werden sie die ersten sein, die den erst vor wenigen Wochen eröffneten Motorenprüfstand von Beginn ihres Studiums an nutzen können. "Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten", begrüßte Hartmuth Diery, Leiter des Campus Horb. "Deshalb beschäftigen wir uns hier am Campus mit innovativen Technologien." Ein Zeichen dafür ist unter der Überschrift Elektromobilität nicht zuletzt die neue Elektrotankstelle auf dem Parkplatz des Campus, die demnächst auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Elektromobilität ist zuvorderst im Studiengang Elektrotechnik verankert. In diesem Bereich werden nach einer aktuellen Studie in den kommenden zehn Jahren rund 100 000 Ingenieure fehlen. "Deshalb, so Campusleiter Diery, möchte ich Sie in Ihrer Studienwahl und in Ihrer Entscheidung, hier zu studieren, bestärken. Die Bereiche Automation und Elektronik sind zwar lernintensiv, aber äußerst zukunftsträchtig."

Als zukünftige Wandler zwischen den Welten begrüßte Hartmuth Diery auch die Studienanfänger im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. "Ihre besondere Kompetenz wird sein, dass Sie wissen, worum es in den verschiedenen Welten geht. Und Sie werden diejenigen sein, die diese Welten miteinander verbinden."