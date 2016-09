Horb a. N. Der Böhmische Traum erklingt in der Ahldorfer Mehrzweckhalle

Eingeladen hat die Musiker der FV Ahldorf. Die musikalische Reise der Scherzachtaler Blasmusik startete im Jahr 1989 unter Leitung von Anton Gälle. Schon damals bestand die Kapelle aus Amateurmusikanten aus dem Großraum Ravensburg, woran sich bis heute nichts geändert hat.

Auf dem Notenpult lagen damals hauptsächlich Notenblätter von bekannten tschechischen Kapellen und natürlich von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten.

Eine richtungsweisende Entwicklung der Scherzachtaler Blasmusik begann 1996, als der Tenorhornist Norbert Gälle zur Feder griff und begann, selber Stücke zu komponieren – unter anderem den bekannten Titel "Böhmischer Traum". Heute wird das Stück weltweit gespielt und in den unterschiedlichsten Musikstilen interpretiert. Der Böhmische Traum gehöre seit einigen Jahren zu den Top fünf der weltweit meist gespielten Live-Titel in der Unterhaltungsmusik, so die Kapelle.