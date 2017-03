Horb a. N. Den Dettlingern liegt die Gründung eines Bürgervereins am Herzen

"Das ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich einbringen", dankte Oberbürgermeister Peter Rosenberger den rund 30 Dettlinger Bürgern. Er freute sich auch über die zahlreichen Teilnehmer, zumal es beim "Masterplan Horb 2050 – Stadtteilkonferenzen" nicht um ein konkretes Thema, sondern um die Entwicklung der Stadt Horb und ihrer Stadtteile gehe. Aus den Vorstellungen nehme er mit, dass die Anwesenden sich "einen gescheiten Handyempfang" wünschen. Darüber musste er schmunzeln, denn bereits vor einigen Jahren ging es im Gemeindesaal Dettlingen um das Thema Funk, und da seien ganz andere Aussagen getroffen worden. Etwas widersprüchlich sei auch das Thema Wasserschutzgebiete, die zum einen von den Bürgern genossen werden, zum anderen Hindernisse seien. Zum Wunsch, ein Baugebiet zu erschließen, meinte Peter Rosenberger: "Wir müssen schauen, ob nicht nur Bauflächen oder gar ein ganzes Baugebiet erschlossen werden soll. Das ist nicht das Gleiche." Er freue sich, dass die Dettlinger Ortsmitte lebendig sei und nannte dies nicht selbstverständlich, denn in so manchem Ort seien zahlreiche Lehrstände zu verzeichnen. Was den Oberbürgermeister besonders freute, sei die realitätsnahe Einschätzung der Dettlinger. Sie hätten sich beispielsweise beim Thema Nahversorgung nicht etwa einen großen Discounter gewünscht, sondern den Erhalt der "guten Fahrplänen für die öffentlichen Verkehrsmittel" und eine adäquate Versorgung vor Ort.

Am Herzen lag den Dettlingern die Gründung eines Bürgervereins, was Ortsvorsteher Theo Walz mit gemischte Gefühlen betrachtete: "Ich halte das auch für sinnvoll, zumal wir in Dettlingen noch zwei Vereine haben." Damit sprach er den Sportverein sowie den Obst- und Gartenbauverein an. Er sehe jedoch auch die Herausforderung, Vorstandsämter zu besetzen. Bei 310 Einwohner und dem allgemeinen Trend, dass sich immer weniger Mitglieder für einen Vorstandsposten entscheiden, eine echte Herausforderung. Kleinere Wünsche nehme er gerne in die kommende Ortschaftsratssitzung in rund sechs Wochen auf. Manche Themen müssten jedoch abgesprochen werden und könnten nicht von der Ortschaftsverwaltung alleine umgesetzt werden, so beispielsweise das Räumen der Wanderwege von Schnee und Eis, um an die Richtung Schopfloch anzuschließen. "In Schopfloch ist ein Großteil der Wanderwege geteert, bei uns nicht, und daher können wir die im Winter nicht räumen", beschreibt der Ortsvorsteher die Gefahr, dass der Weg in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Alle Ideen und Vorschläge würden dokumentiert werden, erklärt Peter Rosenberger. Doch nicht alles ist für den Masterplan vorgesehen, denn manche Themen, wie das Räumen der Wanderwege, würden nur Dettlingen betreffen. Schnelles Internet oder der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel seien jedoch in zahlreichen Stadtteilen Thema. Dettlingen sei ein schöner Ort, weshalb sich die Anwesenden den Erhalt der Struktur und das Ankämpfen gegen den Bevölkerungsschwund wünschten. "Das Horber Modell passt daher nicht zu uns", erklärte ein Dettlinger. Es müssten Bauflächen geschaffen und dann verkauft werden. Nicht wie in Horb, dass erst eine Baufläche geschaffen werde, wenn der Bedarf vorhanden sei. Als riesige Belastung bezeichnete er den Schwerlastverkehr, der durch das Dießener Tal nach Dettlingen komme und nur wenige Meter an der Wasserversorgung vorbeiziehe.

Das Fazit fasste Projekt-Leiter Thomas Haigis jedoch insgesamt positiv auf: Dettlingen wolle die Zukunft gestalten und sehe Verbesserungspotenzial als Chance.