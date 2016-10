Horb a. N. "Demokratie muss heute mehr denn je gelebt werden"

Bock sagt, dass Demokratie "heute mehr denn je gelebt werden muss" – Wähler seien für die Handlungen der Politiker mitverantwortlich. Schweigend wie Untertanen habe das Volk damals die Machtergreifung Hitlers und seines Regimes zugelassen. Bock stellte bei seiner Lesung im Horber Kreativraum die Fragen, ob die Menschen heute erwachsener geworden seien und was unsere Demokratie heute wert ist. Doch auch, was heute in der Welt geschieht, wird von Gebhard Xaver Bock kritisch hinterfragt. "Hinterfragen ist das Thema meines neuen Buchs", sagt Bock. Im Prolog etwa setzt er sich mit den Hochkulturen auseinander, später dann kommt er auf Papst Franziskus und dessen "volksnahe Kirche" zurück. Wenn Bock an die Vielfalt der Demokratie denkt, denkt er auch, dass "Herdentiere missbrauchbar sind". Im Wesen der Diktatur liege es aber, diese Vielfalt zu unterdrücken. Bei der Ethik könne die Bergpredigt Jesu ein Leitfaden sein. "Ethik darf sich nur hin zur Menschlichkeit entwickeln."

Bock spricht sich klar aus gegen Blutrache, gegen Kinderehen und dergleichen mehr. "Ein Migrant soll sich vom Missbräuchlichen seiner Identität lossagen", fordert Bock. Und: Man sollte Migranten sagen, dass sie in Deutschland in eine andere Welt kommen. Zur Willkommenskultur gehöre auch Aufklärung. Auch dürfe es kein Patriarchat geben, und die Frauenrolle müsse etwa von Muslimen diskutiert werden. Doch sei Religion Identität, für Flüchtlinge noch viel mehr als für andere hierzulande. Gebhard Xaver Bock stieß mit seinen Thesen aber auch auf Kritik.

So meinte etwa Heinz Högerle vom Rexinger Synagogenverein, dass unsere Gesellschaft keinesfalls ideal sei. Flüchtlinge erlebten sie denn auch nicht nur positiv. Auch hätten Migranten größtenteils sehr tiefe Werte. Eine Zuhörerin betonte, dass man hierzulande Vielfalt leben wolle. Flüchtlinge brächten nun einmal auch ihre Wertvorstellungen mit, dies gelte es zu akzeptieren.