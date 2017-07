Horb a. N. Dem Wein und dem Bier sehr zugesprochen

Horb. Diese Führung wird zusammen mit dem Mönch aus der Alpirsbacher Klosterbrauerei veranstaltet. Am Führungsbeginn legt das Sommertheater auf dem Marktplatz eigens für die Nachtwächter eine Spielpause ein.

Die Horber Schluckspechte können auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken. So verbot die hohenbergische Landesordnung, die von der Neckarstadt 1514 mitbesiegelt wurde, den Horbern das übermäßige Trinken. Wer zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde entweder mit einer Geldstrafe belegt oder gar in den Diebs- und später in den Schurkenturm geworfen, in dem 1727 zwei neue Kerker eingebaut wurden. Nach dem Übergang der hohenbergischen Stadt an das Herzogtum Österreich haben sich die Horber ihre Sicherheit buchstäblich ersoffen, denn 1395 verzichtete Herzog Leopold IV. für die Zeit von 32 Jahren auf das ihm zustehende Umgeld. Mit den Einnahmen aus dieser mittelalterlichen Getränkesteuer wurde zunächst zum besseren Schutz der Stadt die obere Feste dem Schurkenturm vorgelagert und darüber hinaus begann man mit dem Bau des äußeren Stadtmauerrings.

Als ein Hochwasser im Mai 1578 großen Schaden in der Stadt angerichtet hatte, verzichtete Erzherzog Ferdinand II. von Österreich-Tirol wiederum für fünf Jahre auf seinen Anteil am Umgeld und die Horber müssen dem Wein und dem Bier so zugesprochen haben, dass nicht nur alle Schäden umgehend beseitigt werden konnten, sondern darüber hinaus mit dem Markt-, Tal- und Platzbrunnen gleich noch drei eindrucksvolle Renaissancebrunnen errichtet wurden. Dass die Horber leidenschaftliche Wirtshausgänger waren, können die drei mit Hellebarde, Rufhorn und Laterne ausgestatteten Herrn sogar mit einem Lexikoneintrag aus dem Jahr 1841 belegen. Diese Leidenschaft soll sogar mit ein Grund gewesen sein, dass in Horb keine Industrialisierung einsetzte, obwohl die Stadt schon seit 1866 über einen Eisenbahnanschluss verfügte.