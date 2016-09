Horb a. N. "Definitiv nichts für Waldorfschüler"

Ein erfahrener Mann also, der quasi als Co-Trainer den heute 81-jährigen, früheren Spitzenspieler, Georg Winter an seiner Seite hat. Winter war zehnfacher deutscher Meister, spielte in der deutschen Bowling-Nationalmannschaft und war jahrelang in der Bundesliga aktiv. "Wenn mich die Arthritis (eine entzündliche Gelenkerkrankung) nicht so plagen würde, dann würde ich heute noch den Ball nach vorne jagen", stellte er fest. Seinem Bowling-Sport ist er aber treu verbunden und würde sich freuen, wenn er zusammen mit seinem langjährigen Kumpel Armin Bayer ein paar Tricks und Kniffe an neue Vereinsmitglieder weitergeben dürfte.

Trainiert wird immer montags und mittwochs, jeweils ab 16.30 Uhr für drei Stunden im "RED Bowl & Lounge", Rauher Grund 3, in Horb. "Bis man in einer der Mannschaften in der jeweiligen Liga mitspielen kann, dauert es im Normalfall ungefähr ein Jahr", gab der zweite Vorstand Fabian Wittke ein grobe Orientierungshilfe, damit Anfänger ein Zeitgefühl bekommen, wann der Sport anfängt und die Freizeit-Bowlerei aufhört. "Otto-Normal-Bowler macht pro Spiel rund 100 Punkte, bei uns fängt ein einigermaßen gutes Ergebnis bei 170 Punkten an", so ein weiterer Eckpunkt anhand dessen sich Freizeitbowler überlegen können, ob sie nicht doch besser in einen – am besten in den Horber Club – wechseln. "Bowling ist ein Mannschaftssport und definitiv nichts für Walldorfschüler", hob Hoffmann den Wettkampfcharakter von Bowling hervor, ergänzte jedoch, dass man trotz zeitintensivem Training auch ganz viel gemeinsamen Spaß in und außerhalb der Bowlingbahn hat. "Wir sind eine prima Truppe, die sich aus ganz unterschiedlichen Leuten mit ganz unterschiedlichen Berufen zusammensetzt, die sich auch menschlich wunderbar ergänzen."

"Kommt vorbei, lasst euch von einer außergewöhnlichen Sportart begeistern und steigt bei uns im Verein mit ein", so der Appell der Vereinsführung an alle, die nicht nur eine ruhige Kugel schieben möchten.

Weitere Informationen: im RED Bowl & Lounge oder unter Telefon 07451/ 900 01 69