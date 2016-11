Horb a. N. Das Zuhauseder "Italienischen Schönschrecke"

Horb. Treffpunkt war der Trockenhang "Froschlache" in Horb. Dieser Bereich liegt zum Teil direkt an der viel befahrenen B14 und bildet in seiner Gesamtheit einen echten Hotspot, was Flora und Fauna betrifft. "In Horb ist der Kuglerhang mit seinem reichen Blüten- und Orchideenaufkommen in aller Munde, doch hier haben wir ein ebenso wertvolles Gebiet", erklärte Markus Pagel.

Die geplante Entbuschung soll nun die angrenzenden Kalkmagerwiesen vergrößern, die durch ihre Steilheit, Flachgründigkeit und die sonnig-warme Südexposition sehr trockene Lebensräume bieten. Hier finden neben zahlreichen gefährdeten und bemerkenswerten Pflanzenarten auch eine sehr reichhaltige und stark auf solch trockene Standorte angepasste Fauna mit zum Teil sehr seltenen und hochgradig gefährdeten Heuschrecken, Schmetterlingen und Wildbienen eine Heimat.

"Hier an den Südhängen des Neckartals findet man sogar die ›Italienische Schönschrecke‹, eine seltene Heuschreckenart", wusste Pagel. Das submediterrane Klima lockt auch das "Große Maus­ohr", eine Fledermausart, die man hier in der Gegend eigentlich nur in Dießen findet. Dort nistet sie in der Kirche und unternimmt ihre Jagdausflüge ins gut fünf Kilometer Luftlinie weit entfernte Neckartal.