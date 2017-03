Horb a. N. "Das würde ich mir im Kreistag nicht zu sagen trauen"

Auch bewunderte er die Meinung des Fragestellers, dessen Überlegungen zu einem privaten Krankenhaus eine extrem mutige Stellungnahme sei. "Das würde ich mir im Kreistag nicht zu sagen trauen", gab Wolf zu. 100 Millionen müsse man mindestens in die Hand nehmen, um ein neues Krankenhaus zu bauen und dabei müsse man die Interessen der Chefärzte, der Belegschaft, der Gewerkschaften und der externen Geschäftsführung unter einen Hut bringen.

Zur gesundheitlichen Versorgung von Horb fügte er an, dass er ansatzweise verstehen könne, wenn man in Horb über einen Austritt aus dem Kreis Freudenstadt nachdenkt. "Doch die Calwer werden hier sicher kein Krankenhaus hinstellen und die Tübinger erst recht nicht."

Der Fraktionsvorsitzende der FD/FW im Horber Gemeinderat, Alfred Seifriz, glaubte, eine verdächtige Ruhe bei Themen zu der so wichtigen Gesundheitsvorsorge zu spüren. Auch bemängelt er, dass man in Horb mit gerade einmal sieben Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen abgeschlagen im hinteren Feld der vergleichbaren Gemeinde liegt. Ihn ärgert, dass man von Seiten der Stadtverwaltung dies als nicht so von Bedeutung verkaufen würde und dagegen argumentiert, dass es viel wichtiger sei, mit mehr Einwohnern von Schlüsselzuweisungen zu profitieren. "Damit will man nur von den Verlusten der Eigenbetriebe ablenken", so die Einschätzung von Seifiz. "Und überhaupt: Wo sollen die neuen Einwohner herkommen?

Einig waren sich alle Redner, dass man dafür auch die Infrastruktur stärkten muss. Angebote an Bildungsstätten, Kindergärten, guter Wohnraum – nicht nur sozial verträgliche Mieten – Einkaufsmöglichkeiten und Breitbandversorgung stehen hier neben der Gesundheitsversorgung an erster Stelle. Selbst Kunst und Kultur braucht es, um Leute nach Horb zu holen, nicht nur das Resümee des Vertreters der Horber Kommunalpolitik. "Die Attraktivität von Horb muss gesteigert werden", war eine gern genommene Forderung.

Und schnell hatten alle Redner den nächsten Feind für ein besseres Wirtschaftsgefüge im Kreis gefunden. Die Verkehrssituation muss verbessert werden. Ein Sitzungsteilnehmer bezeichnete Hans Joachim Fuchtel, Carmina Brenner und Gerhard Mundig gar als die großen Torpedierer der Hochbrücke. Kreisrat Wolf merkte dazu an, dass die Auftritte von Staatssekretär Fuchtel, der sich als "Vater des Bundeswegeplanes" aufspielt, nur noch peinlich sind. Hier sprang Timm Kern dem Bundestagsabgeordneten bei, indem er feststellte, dass Fuchtel sehr viel für die verkehrstechnische Entwicklung von Horb und dem Kreis Freudenstadt tut.

Kommunalpolitik sollte gerade am Aschermittwoch Spaß machen, doch in diesem Jahr war die Veranstaltung mehr als bierernst und der Spaß kam etwas zu kurz. Die Pointen fehlten, und falls sie doch mal durch den weltpolitischen Nebel, in dem man herumstocherte, durchblitzten, dann wurden sie nicht verstanden. Schade drum. Aber eins ist sicher – der nächste politische Aschermittwoch kommt bestimmt.