Horb a. N. "Das Wissen über Religion ist gering"

Für Bork gibt es derzeit mehr als genug Zeichen für einen solchen "Clash of Civilizations". Wir müssten Abstand davon bekommen, dass immer nur die anderen schuld seien. Er nannte hierfür das Beispiel, dass hoch technisierte Schiffe der EU die Fanggründe der Fischer vor Mauretanien oder dem Senegal leerfischen, dass den afrikanischen Staaten oft kaum mehr bleibe, als am Katzentisch des Weltmarkts den Platz der billigen Rohstofflieferanten einzunehmen.

Summa Summarum nannte der Referent die politische Lage sehr explosiv: "Die Welt um uns bricht zusammen und islamistische Terroristen ohne jede Tötungshemmung richten selbst mit Lastwagen Blutbäder an." Natürlich seien wir im eigenen Interesse zur Wachsamkeit aufgerufen, aber wir sollten das im christlichen Abendland erreichte schützen und nicht etwa die tolerante und offene Gesellschaft aufgeben. Und genau das sei auch die Aufgabe des Christen, gegebenenfalls eher noch die andere Wange hinzuhalten als zurückzuschlagen. Die Politik müsste sehr umsichtig sein.

Laut Bork "hätten wir es wohl am liebsten, wenn alle so wären wie wir", das heißt, wir sind überzeugt, dass unser System vielleicht nicht das einzig mögliche, aber immerhin doch das Bestmögliche sei und "deswegen exportieren wir ja auch von der Marktwirtschaft bis zur parlamentarischen Demokratie unsere Gesellschaftsmodelle in solche Länder, in denen es gar nicht passt".

"Islam wie Christentum könnten – so der muslimische Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels Navid Kermani – in einen gefährlichen Sog gerissen werden, wenn ihre Anhänger versuchen, allzu direkt göttliche Postulate in Anweisungen für den Alltag umzusetzen." Das Postulat der Nächstenliebe, das es nicht nur im Christentum, sondern in allen Religionen gäbe, würde allenfalls zweitrangig eine Rolle spielen und stattdessen würde die Macht im Vordergrund stehen.

Bork stellte fest, dass die "Scheinriesen" eines rechten Populismus gegen eine drohende Islamisierung wetterten, anstelle sich einzuräumen, dass ein zunehmender Atheismus dem vorgeblich christlichen Abendland seine christlichen Wurzeln kappe und das Land verändere. Der Glaube und die Religion müssten, so Bork, ein öffentliches Thema und dialogfähig sein. Es gibt für Bork nur einen dauerhaften Frieden, wenn es gelingt, die materielle Gerechtigkeit herbeizuführen. Die Devise "im Norden die Reichen und im Süden die Armen" wird für ihn schon auf kurze Frist nicht mehr funktionieren.

Bork verwies auf Papst Franziskus. "Es stimmt, die Globalisierung hat viele Menschen vor der Armut gerettet, aber sie hat viele andere dazu verurteilt, Hungers zu sterben, weil sie – mit dem aktuellen Wirtschaftssystem – selektiv wird. Die Globalisierung, die der Kirche vorschwebt, ähnelt nicht der Kugel, in der jeder Punkt gleich weit von der Mitte entfernt ist und demzufolge die Eigentümlichkeit der Völker verloren geht, sondern einem Polyeder mit seinen verschiedenen Facetten, in dem jedes Volk seine eigene Kultur, Sprache und Religion sowie Identität bewahrt. Im Zentrum steht nicht mehr die menschliche Person, sondern nur das Geld."

Zum Schluss verwies der Referent auf das Zitat von Bischof Heinrich Bedford-Strohm, das er mit dem Beamer an die Wand warf und mit dem die Zuhörer alle d’accord waren. Hans Küng sagte vor rund 30 Jahren: "Menschliche Toleranz und Friedfertigkeit sind unsere Zukunft – unabhängig davon, aus welcher religiösen oder weltanschaulichen Quelle sie sich speisen".