Horb a. N. "Das wird eine Party wie früher"

Horb. "Wir hätten es zwar in der Kaserne machen können, aber das wäre ein zu hohes Risiko gewesen", erklärt Christian Ott, Musikschuldirektor der Musikschule Lautpegel. Dort wird derzeit nämlich umgebaut. Kein Beinbruch für das Veranstaltungsteam Christian Ott und Madeleine Wolf. "Die Alteingesessenen freuen sich aufs Marmorwerk. Das wird eine Party wie früher", ist sich Ott schon jetzt sicher. Wolf freut sich besonders auf die "Stimmung in der kleinen Location". Das Marmorwerk sei schnuckelig, sagt sie, wenn auch für die Akustik nicht unbedingt ideal.

Die Bands, die "etwas mit Horb zu tun haben"

Es sind wieder drei Bands, die – das war Christian Ott wichtig – "etwas mit Horb zu tun haben" und am 19. November für den Sound sorgen werden. Für Qualität aus der Region soll "Rock gegen Gewalt" weiterhin stehen. Er ergänzt: "Das Grundkonzept bleibt also." Die Band Noiseconcept kommt zwar aus Stuttgart, probt aber laut Ott in Horb. Über diesen "neuen Lokalmatador" schwärmt er in den höchsten Tönen.