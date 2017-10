Horb a. N. Das Wichtigste ist die Gaudi

Da war kein Platz mehr in der schön herbstlich geschmückten Halle zu finden. Viele Damen waren im Dirndl erschienen und der Vorsitzende des SV Mühen, Alexander Kramer, begrüßte die Gäste zünftig in Lederhose. "Didi" Gühring sorgte als DJ für die passende Musik. Das Metzgerteam um Karl-Heinz Bühler, der von Jörg Teufel, Markus Müller, Michael Thomas und Rudi Lacher unterstützt wurde, hatte sieben Schweine geschlachtet. Der Verkauf der Schlachtplatte über die Straße und der Dosenwurst war schon am Samstagmittag gut angelaufen. Am Abend startete dann der bayrische Mehrkampf mit sechs Mannschaften, die im Nageln, Dosenwerfen, Sägen, Kistenrücken und Schnaps-Pong gegeneinander antraten. Für die Zuschauer und die Mannschaften war es einfach eine echte Gaudi und der Spaß war die Hauptsache.

Lautstark wurden die Teams angefeuert, egal ob es einer besonders gut machte, oder ob die Vertreterin der Damenmannschaft beim Dosenwerfen voll daneben traf. Wie schon in den vergangenen Jahren kommentierte Manuela Ferl humorvoll das Geschehen auf der Bühne. Marc Schneider und Kai Uwe Müller achteten darauf, dass alles mit rechten Dingen zuging und stoppten die Zeiten. Neben dem Nageln, hier mussten die Herren zehn und die Damen sieben Nägel einschlagen, dem Sägen, bei dem die Damen vom Bermuda Viereck den Bogen raus hatten und eine beachtliche Zeit vorlegten, und dem Dosenwerfen, gab es zwei neue Disziplinen.

Beim Kistenrücken musste man durch das Vorrücken der Bierkiste eine bestimmte Strecke überwinden. Beim "Schnaps-Pong" traten jeweils zwei Mannschaften gegeneinander an. Hier galt es, mit einem Tischtennisball ein Glas der gegnerischen Mannschaft am anderen Ende des Tisches zu treffen, was sich als gar nicht so einfach erwies. Bei einem Treffer musste der Verlierer einen Schnaps trinken. Der erste Platz ging am Ende des bayerischen Mehrkampfs an die Feuerwehr. Die Damen vom Bermuda Viereck schlugen sich beachtlich und landeten auf dem zweiten Platz. Dritte wurden "Knuts Jünger" vor "I bims di Gwinner". Den fünften und sechsten Platz belegten der Schützenverein und der Radtreff.