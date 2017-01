Horb a. N. Das Werk des Sozialreformers trägt auch nach 150 Jahren Früchte

Der Film wurde von Kassierer und Leitungsteammitglied Alain Satre zusammen mit Vorsitzendem Berthold Schäfer und Diakon Klaus Konrad von zwei auf eine Stunde zusammen geschnitten. An diesem Abend soll die Begegnung im Mittelpunkt stehen, nicht nur für Mitglieder, sondern auch für alle Interessierte, und es gibt auch einen Abendimbiss mit gerauchten Bratwürsten, Kartoffelsalat und grünem Salat, wobei man sich möglichst bis drei Tage vorher unter Telefon 07451/62 11 71 anmelden sollte.

Die Kolpingsfamilie Horb wurde ursprünglich 1929 in Horb als katholischer Gesellenverein gegründet. Sie hilft in der katholischen Kirchengemeinde auf verschiedenen Ebenen mit, sei es beim Fronleichnamsfest, bei der Betreuung der Horber Kapellen und Feldkreuze, aber auch in der Erwachsenenbildung, bei der Familienarbeit oder den Familiengottesdiensten.

Das Kolpingwerk entwickelte sich aber seit den 50er-Jahren längst zu einem modernen internationalen katholischen Sozialverband mit Sitz in Köln. Er ist benannt nach Adolph Kolping (1813-1865), der zweiter Präses des von Johann Gregor Breuer 1846 in Elberfeld gegründeten Gesellenvereins war und später in Köln und an vielen anderen Orten weitere Gesellenvereine gründete. 1850 schlossen sich die ersten dieser Vereine zu einem Verband zusammen, der 1935 in "Kolpingwerk" umbenannt wurde.