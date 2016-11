Horb a. N. Das Wahlgrab kostet bald 2000 Euro

Rasengräber

Sie sind in Zukunft immer mit einer liegenden Platte zu machen, damit die Unterhaltungskosten seitens der Stadt gering bleiben. Wer etwas anderes möchte, der kann auf den Kernstadtfriedhof auf das sogenannte Rasengrabfeld OJ ausweichen.

Familiengräber

Sind jetzt überall erlaubt. Auch bestehende Gräber können zum Familiengrab umgewandelt werden.

Kleinkinder-Gräber

Für Tot- oder Fehlgeburten gibt es jetzt den "Garten für nichterblühtes Leben". Die Ruhezeit beträgt dort sechs Jahre.

Gedenkstätte

Auch, wenn der Grabstein nach der Nutzungszeit abgeräumt worden ist, kann der Name des Verstorbenen weiterhin in Erinnerung bleiben. Dazu gibt es jetzt Gedenkstätten. Hier kann die Namenstafel mit Daten angebracht werden, auch Grabschmuck kann hier – ähnlich wie an einer Urnenstele – abgelegt werden.

Erhalt von Gräbern

Wer das Grab eines Vorfahren weiterhin erhalten will, kann sich als Pate zur Verfügung stellen. Er steht damit für die Pflege gerade – das Nutzungsrecht bekommt er oder die Institution (Kirche zum Beispiel beim Pfarrer) dann kostenlos. Ob das Grab in diese Kategorie fällt, entscheidet der Gemeinderat.

Gestaltungsvorschriften

Sie wurden gelockert. Lediglich Abdeckplatten, die größer als ein Drittel der Grabfläche sind, können auf Antrag erlaubt werden.

Auswärtigenzuschlag

Bisher musste für Bestattete, die nicht in Horb wohnten, ein Zuschlag bezahlt werden. Der entfällt. Begründung: "Derzeit werden auch Eltern verstorbener Kinder ›bestraft‹, die hier aufgewachsen sind. Oder Kinder, die ihre verstorbenen Eltern zur besseren Trauerarbeit und Grabpflege hierher holen. Diese Personen leisten aber einen Beitrag zum Steueraufkommen."