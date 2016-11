Horb a. N. Das Spielen am Bildschirm und wann es riskant wird

Das Jugendreferat informiert: Ziel der Veranstaltungen ist es, Eltern zusammen mit ihren Kindern ab zwölf Jahren die Möglichkeit zu bieten, in einem professionellen Rahmen einen Einblick in diese ihnen oftmals fremde "Insiderwelt" zu bekommen. Groß und Klein können hier gemeinsam drei verschiedene Spiele ausprobieren.

Die Infoveranstaltung bietet die Möglichkeit, gegenseitiges Verständnis zu wecken, denn nicht immer können Jugendliche die virtuelle Welt von der reellen auseinanderhalten, so das Jugendreferat weiter. Im Gegenzug dazu fehle den Erwachsenen zum Teil jegliches Verständnis für die Jugendlichen. In einer Diskussionsrunde mit Referenten und Experten wird versucht, dem Abhilfe zu leisten. Im Anschluss dürfen sich Eltern und Jugendliche sogar gemeinsam an drei verschiedenen Spielen ausprobieren.

Folgendes, das die Eltern beschäftigt, soll bei der Infoveranstaltung diskutiert werden: Die Tatsache, dass das Kind teilweise stundenlang am "zocken" ist und dafür vielleicht andere Aktivitäten ausfallen lässt.