Horb a. N. Das sind die Horber Schleck-Leck-Trends

Kipps Eis-Geheimnis bei den elf Sorten, die am Marktplatz für ein Euro je Kugel zum Mitnehmen angeboten werden: naturbelassene Zutaten. Helmut Kipp erzählt: "Das Erdbeer- und Mangoeis ist aus Fruchtpüree. Das Stracciatella besteht aus Milcheis und Kuvertüre mit echter Schokolade. Da brauche ich keine Aromen."

Dolada. Die Eisdiele von Horb. 32 verschiedene Sorten – das ist rekordverdächtig! Da kann man täglich etwas Neues probieren. Egal ob Malaga, Quark-Holunder, Kirsch-Cola oder After Eight, Granatapfel, Haselnuss oder Buttermilch – wer hier nicht das passende findet, ist selbst schuld. Und verpasst auch noch die wunderbar schattige Terrasse im historischen Altstadtambiente am Steinhaus in der Hirschgasse. Und was ist das Eisgeheimnis des Dolada? Eismacher Dieter Heldt: "Ich habe Rezepte von ganz alten Italienern. Milch und Zutaten in die Maschine zu schütten, reicht nicht."

Mitten im Geschehen sitzen beim Schlecken? Zwischendurch vor der heißen Kulturbahn oder dem Bus noch mal abkühlen? Dann schnell ins Gleis Süd am Bahnhof. Wirt Carsten Müller: "Auf dem Bahnhofsplatz ist das Spaghetti-Eis unsere Spezialität – wegen der Soße nach dem speziellen Rezept."

In der Eistheke gibt es 22 verschiedene Sorten: Eierlikör, Bubblegum, Andenbrombeere, Melone oder Pistazie Sizilia. Und welches Eisgeheimnis steckt hier dahinter? Gastronom Müller lacht: "Leider kann ich selber kein Eis machen. Wir haben durchprobiert, was es so gibt und haben uns für einen großen, bekannten Anbieter entschieden. Die liefern Eisdielenqualität." Sein Lieblingseis selbst sind übrigens die Klassiker: Schokolade und Zitrone.

Und wer es beim Eis eher heißkalt mag, ist im Kö23 genau richtig. Die Spezialität hier: Vanilleeis mit heißer Schokoladensoße oder mit heißen Himbeeren. Bevor man auf die herrliche Sonnenterrasse geht, sollte man noch mal rechts auf die Tafel neben der Theke schauen: Je nach Saison und Marktlage gibt es auch das Vanille-Eis mit frischen Erdbeeren oder den Spezial-Abkühlungs-Becher mit frischen Früchten und Joghurt.

Oh là là. Straubs Krone in Bildechingen hat französische kühle Köstlichkeiten. Beim Eis beispielsweise Geschmäcker wie Spargel oder Ingwer. Und auch das Sorbet hört sich gourmetmäßig an: Passionsfrucht, Champagner, Kumquat oder sogar eine seltene Edel-Mandarine gibt es hier zu leckern. Direkt aus Frankreich importiert – auch zum Mitnehmen.

Der Italiener würde sagen: La Dolce Vita. Im gleichnamigen Café mitten in der Stadt gibt’s natürlich auch lecker schmecker Eis. Gastronom Koray Yildiz: "Ich mach es selber. Die Renner bei uns sind Cookies, Snickers, Bounty und Kinderschokolade."

Auch ein gemütlicher Ort zum Eis-Genuss: Die Terrasse des Adler in Dettingen. Der Hausbecher hier wird mit Amarena-Kirschen und Eierlikör angerichtet.

Und welches ist das leckerste Eis? Helmut Kipp antwortet: "Das ist Geschmackssache." Hilft also nichts, wir müssen uns durch alles durchschlecken.

Und im Gegensatz zu Tübingen, wo die Eiskugel zum Mitnehmen inzwischen überall 1,50 Euro kostet, ist es in Horb viel günstiger. Auch das schmeckt uns besonders!