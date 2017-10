Horb a. N. Das Shopping-Wunder von Horb

Gegenüber macht Sabina Vinelli Party – für ihren neuen Friseur und Barber-Shop Infinity Style. Vinelli hat schon zwei Stühle aufgebaut: "Ich habe einer Kundin schon die Augenbrauen gezupft." Und nebenan ist Barber Eren dabei, den ersten Kunden einzuseifen. Leider ist nur der Vodafone-Shop ihres Lebensgefährten Cem Mora fertig. Ihr Salon soll am Samstag, 4. November, innen fertig sein.

Darauf hofft auch Nicole Jüttner von Mrs.Sporty. Sie steht ein paar Meter entfernt und trommelt kräftig die Werbetrommel am Eingang zum Parkdeck: "Toll, wie viel hier an Laufkundschaft vorbeikommt!" Sie bekommt erst am Freitag den Schlüssel für ihr Studio. Dann geht es mit dem Einrichten los. Jüttner: "Ich bin schon gespannt. Ich plane, am nächsten Wochenende nach den Feiertagen einen Tag der offenen Tür zu machen!"

Überall wird gebummelt, eingekauft und gestaunt. Armin Stuirbrink, Lehrer am MGG: "Das ist hier schon ein Hauch von Böblingen. Endlich gibt es zwei neue Läden in Horb für uns Männer."

In der Tat: Mister*Lady bietet junge Mode auch für die Herren. Bei Vögele gibt es neben italienischer Mode für die Ladys auch gleich vorne rechts etwas für die Herren. Und ganz wichtig (hinten rechts neben der Kasse) die Business-Abteilung: Anzüge, Hemden, Krawatten. Passende Schuhe gibts bei Deichmann.

Auch die Kinder sind glücklich. Egal, ob Schlüsselbänder vom Rewe, Luftballons, die Taschen oder ein Ball vom Müller und was es sonst umsonst gibt: Fast jeder der Jungen hat mindestens eins der Teile. Klartext: Nach der Schule oder der Freistunde ist erst mal der Shopping-Check angesagt. Lehrer Stuirbrink: "Auch die Schüler sind glücklich und erkunden gerade, wo es was für sie gibt. Die Jugend will ja auch was shoppen gehen!" Eine Angestellte: "Ich war neulich in Nagold und habe Jacken gesucht. Und nichts gefunden." Dann macht sie stolz die Tüte auf: "Guck! Hier hat es sofort geklappt. Ich habe gleich zwei Stück für nur 40 Euro gefunden!"

Kein Wunder, dass auch Investor Hans-Jürgen Birk glücklich ist: "Wir sind begeistert von der positiven Resonanz der Bevölkerung!"

n Online Mehr zur Eröffnung Bilder und auch ein Video gibt es www.schwarzwaelder-bote.de/horb