Horb a. N. Das neue Budget und seine Tücken

Die momentane Budgetierung besteht seit 1998. Ihr Sinn: Jede Ortschaft soll eigenverantwortlich über die zugewiesenen Fremdmittel für die Pflichtaufgaben verfügen können.

Die festgelegten Kriterien waren jeweils hälftig auf Einwohner und Gemarkungsfläche ausgelegt, außerdem gab es einen Ausgleich für fehlende Infrastruktur, der kleinere Ortschaften begünstigen sollte.

Bisher war es so, dass Erlöse aus Immobilien in die Kasse der eigenen Fremdmittel flossen, nun gehen diese in den gesamtstädtischen Topf, mit dem Hintergrund, dass Ortschaften einen Zuschuss erhalten, zum Beispiel bei aufwendiger Erschließung des Bauplatzes, um die Preise im Rahmen zu halten.