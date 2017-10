Horb a. N. Das neue Beratungscenter ist eine runde Sache

Und die neue Kreissparkasse – sie ist echt gelungen, lautet die einhellige Meinung beim Festakt. Beispiel: die Kasse. Umrahmt wird das Sicherheitsfenster an der Front von hochglänzenden roten Elementen. Innen sind schmale Eichenstäbe. Architekt Kreidler: "Die dämmen gleichzeitig den Schall." Überall sind diese Eichenstäbe (Fachausdruck: Ligno-Trend) quer an der Wand als Zwischenelemente montiert. Wirkt nicht protzig, sondern heimatlich.

Architekt Kreidler: "Ich bekam vor zwei Jahren einen Anruf. Es geht um eine Gebäude mit einer Metallhülle außen, innen Stahl, einen Eingang und einen Ausgang. Wie ein Flugzeug. Wenn ich das jetzt so sehe, ist es wie ein A 380 mit einer eleganten Lounge geworden!"

Kein Wunder, dass Landrat Klaus Michael Rückert als Vorsitzender des Verwaltungsrats, lobt: "Nach einem Jahr Bauzeit zeigt sich die Sparkasse Horb mit einem neuen, zukunftsträchtigen Gesicht. Das Gebäude ist sehr gut geworden. Und es vermittelt die Atmosphäre, dass die Kreissparkasse die Bank zum Anfassen ist. In der Nähe. Das man die Mitarbeiter kennt oder kennen lernen kann. Wir sind keine Distanzbank!"

Horbs OB Peter Rosenberger: "Jeder spürt hier jetzt den Wow-Effekt!"

Da gibt es also genug zu feiern bei der Vier-Millionen Euro-Investition der Kreissparkasse. Kreissparkassen-Chef Uwe Braun legt auch noch einen drauf, damit alle mitfeiern können: "Auch in Zeiten der anhaltenden Niedrigzins-Situation geben wir einen beträchtlichen Teil unserer Überschüsse an die Gesellschaft zurück. Deshalb ist es eine gute Tradition unseres Hauses, anlässlich der Eröffnung einer Geschäftsstelle für gute Zwecke Geld zu spenden."

Dann holt Braun die Umschläge raus. Übergibt die Spenden an die Jugendmusikschule Horb, die Kinderkrippe Storchennest, den Schulkindergarten der Pestalozzi-Schule und den Kindergärten Edith Stein und St. Leonhard. OB Rosenberger: "Ich bin völlig überrascht. Eigentlich wollte ich nur Danke sagen, jetzt muss ich tausendmal Danke sagen!" Und am heutigen Samstag können die Kunden von 11 bis 17 Uhr das neue Schmuckstück bewundern –­ zum Tag der Offenen Tür. Ab Montag ist dann normaler Betrieb.

Doch demnächst könnte hier noch etwas neues entstehen. Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender Braun: "Wir haben uns entschieden, die Räumlichkeiten unten hin zum ZOB an Externe zu vermieten." Michael Laschinger, Sprecher der Kreissparkassen-Beschäftigten im Verwaltungsrat: "Dort planen wir ein neues Konzept. Hinter den vermieteten Flächen ist eine verschiebbare Glaswand geplant. Die wird zu den Öffnungszeiten der Kreissparkasse geöffnet, damit Kunden dann gleich von dort aus zu uns kommen können. Der fließende Übergang zwischen Läden und den Sparkassen ist in Großstädten ohnehin schon Trend. Und durch den ZOB und das Einkaufszentrum bietet es sich natürlich an, die Kreissparkasse direkt auch zu dieser Seite hin zu öffnen!"