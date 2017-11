Horb a. N. Das Motto lautet: "Tue Gutes und gewinne!"

Peter Schühle, der diesjährige Clubpräsident, bringt das Motto der Aktion auf den Punkt: "Tue Gutes und gewinne!" Denn hinter den 24 Türchen verbergen sich rund 200 Gewinne im Wert von insgesamt mehr als 9000 Euro also durchschnittlich acht Gewinne pro Türchen.

Georg Neumann, der Activity-Beauftragte des Clubs, erklärt das Prinzip der Verlosung: "Jeder Kalender trägt eine Nummer zwischen 1 und 2000. An jedem Tag wird pro Preis eine Nummer gezogen. Die Ziehungsergebnisse werden dann auf der Website des Clubs und in der Presse veröffentlicht."

In diesem Jahr beginnt die Adventszeit sehr spät, so dass auch die Weihnachtsmärkte, bei denen die Kalender noch verkauft werden, erst Anfang Dezember stattfinden. Dies führt zu einer Besonderheit: Die erste Preisverlosung findet am 4. Dezember für die ersten vier Türchen gleichzeitig statt. Danach wird wieder täglich ausgelost und veröffentlicht. Die Gewinne können im Büro von "Horb aktiv" in der Mühlener Straße 2 in Horb abgeholt werden.