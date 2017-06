Horb a. N. Das Motto lautet: "gemeinsam unterwegs im Auftrag des Herrn"

Hilfe, die benötigt wird, wie Diana Schmidt, Leiterin des Kinder- und Jugendhospizdienstes im Landkreis Freudenstadt, betont. "Wir begleiten alle Familien, die von Sterben, Tod und Trauer betroffen sind. Zum einen sind dies Familien, in denen ein Kind lebensverkürzt erkrankt, zum anderen Familien, in denen ein naher Angehöriger schwerst erkrankt oder sterbend ist." Schmidt berichtet, dass in den vergangenen Tagen vor dem Pressegespräch drei neue Fälle eingetroffen seien. "Unsere Arbeit wächst." Der Kinder- und Jugendhospizdienst arbeitet auch mit Ehrenamtlichen zusammen, die in die Familien gehen und sie betreuen. "Auch hier sind wir bemüht, weitere Ehrenamtliche zu finden und sie umfangreich zu schulen." Zwar würden zirka 40 Prozent der Dienste von den Krankenkassen übernommen, der große Rest sei spendenfinanziert. "Deswegen sind wir auch auf Spenden angewiesen."

Der Singer-Songwriter und Musikproduzent Albert Frey soll ein Garant für viele Besucher sein. Seine Lieder und CDs prägen eine neue deutschsprachige Musikkultur in vielen Kirchengemeinden. "Wir singen viele Lieder von ihm", erzählt Pastor Lütjohann. Und auch Diakon Konrad berichtet von der Beliebtheit der Songs, die eine neue deutschsprachige Lobpreiskultur prägen. Der Sänger lebt mit seiner Frau, der Sängerin und Songwriterin Andrea Adams-Frey, auf einem Pferdehof im Hohenlohekreis.

Man sei sehr dankbar, dass viele Sponsoren und auch die Horber Stadtverwaltung diese Benefizaktion unterstützen, so Burgbacher. Auch wenn es regnen sollte, habe man einen Notfall-Plan. "Dann würde das Konzert in der Bildechinger Sporthalle stattfinden."

Weitere Informationen: Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) sowie als Familienkarte (zwei Erwachsene plus Kinder) für 30 Euro. An der Abendkasse gibt es Einzelkarten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Familienkarten kosten dort weiterhin 30 Euro. Karten gibt es bei der Buchhandlung Kohler in Horb, bei der Volksbank Horb, bei der Musik- und Buchhandlung Ruland in Freudenstadt sowie beim SCM Bookshop in Nagold.