Horb a. N. Das Miteinander im Betrieb in familiärer Atmosphäre fördern

Dieses traditionelle Sportevent wird im jährlichen Wechsel an den Standorten Frankreich und Deutschland ausgerichtet. Ziel ist es nach wie vor, das Miteinander auch außerhalb des Unternehmens zu fördern. Zwischen dem jüngsten und ältesten Teilnehmer lagen mehr als 50 Jahre, was dem Ganzen fühlbar einen familiären Touch verlieh.

Bereits am frühen Morgen kämpften zwölf Tennisbegeisterte im Doppel-Mixed um jeden Punkt, bis die Sieger des diesjährigen Turniers mit Stephan Schatz und Birgit Schober feststanden. Im Anschluss durften die Fußballer zeigen, an wen in diesem Jahr der begehrte Wanderpokal gehen sollte. Fünf Mannschaften rangen im Wechsel gegeneinander um jeden Ball. Am Ende wurden die Punkte und die Tore addiert. Im Anschluss baggerten und pritschten die Volleyballer mit vollem Einsatz, bei bestem Beach-Wetter, um jeden Punkt.

Zur Auflockerung des Tages stellten die Führungskräfte beim Elfmeterschießen ihre Zielgenauigkeit unter Beweis. Auch hier zeigte sich schnell, dass sich keiner der Protagonisten eine Blöße geben wollte. Mit Augenmaß und höchster Konzentration gingen die Schützen ans Werk und versuchten den Torwart mit Technik, Schusskraft oder sogar List zu überwinden. Schließlich sollte jedes Tor für einen guten Zweck honoriert werden.

Bei der Siegerehrung lobten die Geschäftsführer Diez und Schrenk die Spieler für einen spannenden und fairen Wettkampf, bei dem es nur Sieger gäbe. Das Wichtigste sei aber, ohne Verletzungen durch den Tag gekommen zu sein. Jeder Teilnehmer wurde mit einer Urkunde und einem Sachpreis für seinen sportlichen Einsatz belohnt. Den begehrten Wanderpokal, gestiftet von den Familien Diez und Störzer-Bareis, sicherte sich das Team "Real Beinheim". Zum Schluss bedankten sich die Geschäftsführer bei allen Verantwortlichen, besonders bei den Sportfreunden des TuS Ergenzingen, für die Bereitstellung der Sportanlage, ­sowie das leibliche Wohl ­während und nach den ­Wettkämpfen.

Alle "Leucolaner" waren sich einig, im nächsten Jahr wieder mit vollem Engagement diese schöne Tradition am Standort in Beinheim (Frankreich) fortzuführen.