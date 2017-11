Horb a. N. "Das Licht des Leibes ist das Auge"

Im täglichen Leben jüdischer Familien spielen Licht und Leuchter eine wichtige Rolle. Kein Schabbat sollte beginnen, ohne das die Frau des Hauses über den Schabbatkerzen den Segen gesprochen hat.

Im Stiftszelt des alten Israel wurde ein siebenarmiger Leuchter mitgeführt. Ein siebenarmiger Leuchter stand auch im Zentrum des ersten und zweiten Tempels, bevor er von den Römern geraubt und im Triumphzug nach Rom entführt wurde.

Im Dezember, wenn Christen Weihnachten feiern, erinnern sich Juden in aller Welt an das Lichtwunder von Chanukka. Danach brannte nach dem Sieg der jüdischen Makkabäer über die syrischen Griechen im verwüsteten Tempel das Öl eines wieder gefundenen Krügleins acht Tage, das normalerweise nur für einen Tag ausgereicht hätte.

Das Lichterfest Chanukka ist ein Fest in den dunklen Tagen, an dem man Kinder beschenkt und sich mit Spielen in der Familie erfreut.

Das weitsichtbare Symbol der von Rexinger Familien gegründeten Gemeinde Shavei Zion ist ein riesiger Chanukka-Leuchter auf dem Wasserturm, der 1938 erbaut wurde.

In der Ausstellung im Museum Jüdischer Betsaal Horb werden ganz verschiedene alte und neue Leuchter gezeigt werden, die mit teilweise großem handwerklichem Geschick hergestellt wurden. Auch die Geschichte der ausgestellte Leuchter wird, soweit wie möglich, dokumentiert.

Neben der philosophischen und religiösen Symbolik von Licht ist erstaunlich, wie wissenschaftliche Erkenntnis an Grenzen kommt, wenn es darum geht, das scheinbar bekannte Phänomen Licht völlig zu erfassen. Erst im 20. Jahrhundert konnten unter anderem durch die tiefen Überlegungen des gebürtigen Ulmers Albert Einstein große Fortschritte in der Erklärung von Licht erzielt werden. Auch darüber nachzudenken, will die Ausstellung im Museum Jüdischer Betsaal anregen.