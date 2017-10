Horb a. N. Das Interesse am Austausch ist ungebrochen

Viel wichtiger als Politik seien aber die direkten Begegnungen zwischen den Menschen, so wie jetzt zwischen den Schülerinnen und Schülerinnen aus Aix-les-Bains und aus Horb – und dies schon seit erstaunlichen 35 Jahren. Durch diese Möglichkeiten des persönlichen Kennenlernens würden nicht nur eventuell vorhandene Vorurteile, Barrieren und Schranken im Kopf abgebaut, sondern auch neue Freundschaften zwischen den beiden Ländern geschlossen. Wichtig sei, so Zimmermann weiter, dass die Menschen durch diese neuen Möglichkeiten des freien Reisens auch voneinander lernen können. Doch das, was für die junge Generation von heute so selbstverständlich ist, sei nicht immer so gewesen, fand der Horber Bürgermeister auch mahnende Worte.

Dafür hätten Generationen zuvor hart gekämpft. Doch zu viel wollte Zimmermann dann in Sachen Zeitgeschichte beim Empfang im Bürger-Kulturhaus die Gäste dann doch nicht in Beschlag nehmen. Er wünschte vielmehr viel Spaß und Freude bei der Erkundung Horbs und beim Kennenlernen von Land und Leuten, ehe die Schülerinnen und Schüler das großzügige Angebot der Stadt in Anspruch nahmen, sich etwa mit Horber Einkaufstaschen aus Leinen und mit weiterem mehr einzudecken.

In der abschließenden Fragerunde bekannte Ralph Zimmermann, dass sich seine Frau Susanne dereinst für ein Jahr als Au-Pair-Mädchen in Paris aufgehalten habe und wie sehr sie von dieser Zeit, in welcher er mit seiner jetzigen Frau nur im Briefkontakt stand, profitiert habe.

Die französischen Gäste indessen interessierten sich vornehmlich für das deutsche Schulsystem und auch dafür, wie in Deutschland und insbesondere in Horb die Kultur des Essens gepflegt werde.

Einen Hinweis, den Zimmermann sofort in seiner mitgeführten alten Kladde schriftlich festhielt. "In die kommt bei mir schon immer nur wirklich Wichtiges rein", ergänzte er schmunzelnd. Die Schülerinnen und Schüler begaben sich anschließend auf ihre "Horber Stadt-Rallye", nachdem sie vor dem Empfang auf dem Rathaus bereits zwei Stunden im Martin-Gerbert-Gymnasium in anderen Klassen hospitiert hatten.

Auch sonst war die Besuchswoche mit Terminen prall gefüllt. So stand am letzten Samstag bereits ein Ausflug nach Stuttgart mit Besuch des Mercedes-Benz-Museums auf dem Programm. In Tübingen gab es eine Stocherkahnfahrt und am Donnerstag ging es noch in den Europa-Park nach Rust, ehe dann wieder die Rückreise nach Aix-les-Bains anstand.