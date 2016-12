Horb a. N. Das Herz des Räubers wird weich

Der Inhalt des Stücks: Der kleine Hirte wollte unbedingt zur Krippe, um dem kleinen Jesuskind verschiedene Gaben zu bringen. Doch unterwegs verschenkte er die Gaben an armen Menschen. Der große Räuber nahm sich den Rest der Gaben, dennoch nahm der kleine Hirte den Räuber mit zur Krippe. Als der Räuber das Jesuskind sah, wurde er von der Liebe und dem tiefen Frieden Jesu ergriffen und wurde ein anderer Mensch.

Anschließend erzählte Pastor Martin Lütjohann noch eine Begebenheit aus der "Kriegsweihnacht 1941", wo es um das Beherbergen von Menschen in Not ging, und nicht nur an sein eigenes Wohlergehen zu denken.

Umrahmt wurde der Gottesdienst der Volksmission mit Gesang und Instrumentalstücken. Im Anschluss gab es bei Stehimbiss noch guten Austausch.