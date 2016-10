Horb a. N. Das Heizwerk bei der Kaserne ist schon wieder defekt

Gestern Mittag ruft ein Leser an: "Rund um das Heizkraftwerk in der Kaserne dampft es." Der Reporter ist gut eine Stunde später vor Ort. Zu sehen: Der mit dunkelrot beschichtetem Metall verkleidete Wärmespeicher ist offenbar nicht ganz dicht. Unten am Fundament deutlich zu sehen: Wasserspuren. Oben auf dem Dach ist die eigentlich glatte Folie gewellt. Also steigen wir dem Ding von Gegenüber mal mit dem Teleobjektiv aufs Dach.

Die aufgebrachte dunkelgraue Kunststoff-Folie auf dem Dach sieht wellig aus.

Nachfrage im Rathaus. Stadtsprecher Christian Volk: "Aktuell muss das Wasser im Wärmespeicher in der Kaserne erneut abgelassen werden muss. Grund hierfür ist, dass der Schaden nach neuesten Erkenntnissen durch die Firma immer noch nicht vollständig zur Zufriedenheit behoben wurde. Dies zeigte sich darin, dass der Wasserspiegel im Wärmespeicher innerhalb eines halben Jahres um vier Zentimeter absank."