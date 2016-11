Horb a. N. Das Hasenheim wird musikalisch

Die Musiker feierten kürzlich ihren Gaudiabend "Typisch Schwäbisch" und ihr Schlachtfest. Bei der kleinen Zeremonie in der Schlossscheuer unterschrieb der Vorsitzende Rolf Sikeler im Beisein von Fördervereins-Kassiererin Wera Berger, Fördervereins-Schriftführer Claus Hofer, Musikvereins-Schriftführer Michael Danninger, Fördervereins-Beisitzer Timo Biancardi und Musikvereins-Kassierer Jürgen Burt den Überweisungsträger mit der Kaufsumme. Alle Musiker sind glücklich, dass ein neues Domizil gefunden wurde.

Die Musikkapelle probt im unteren Saal des Schlosses. Dieser soll dem Dorfarchiv zugeschlagen werden. Natürlich wird die Kapelle nicht von heute auf morgen das Schloss räumen. Jetzt stehen nämlich erst einmal die Proben für das Jahreskonzert an. Vorsitzender Rolf Sikeler will mit seinem Vorstandsteam eine Bestandsaufnahme machen und danach in Ruhe entscheiden, was am neuen Vereinsheim verändert werden muss. Auch die Flegga Zoddler und die Narrenzunft freuen sich schon sehr auf den neuen Nachbarn. Alle sind nun gespannt, wie sich der Neckarhaldenweg als Dettinger Vereinsstraße weiterentwickelt.