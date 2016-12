Horb a. N. Das Friedenslicht spendet Wärme

Wie in jedem Jahr hatten die Verantwortlichen mit ihren jungen Schauspielern eine recht nette, kindgerechte Version der Weihnachtsgeschichte einstudiert. Es ging dabei um den "Wirt von Betlehem", der ständig von irgendwelchen Leuten, die an seiner Tür klopften, um seinen wohlverdienten Schlaf gebracht wurde. Zuerst klopften Maria und Josef an seiner Herbergstür. Damit er weiterschlafen konnte, sagte er ihnen, dass sie sich im Stall einen Platz zum Übernachten suchen sollten. Kaum lag er wieder in seinem Bett, klopfte Josef und fragte nach einer warmen Decke. Als später auch noch lärmende Engel, neugierige Hirten und seltsam gekleidete Herren aus dem Morgenland bei ihm vor der Tür standen, da verlor der genervte Wirt fast seine Beherrschung. Aber beim Anblick des Jesuskinds in seiner Krippe war aller Ärger über die gestörte Nachtruhe dahin. Der müde Wirt wurde plötzlich hellwach und feierte mit all den vermeintlichen Störenfrieden Weihnacht.

"Das habt ihr in etwa ungefähr genauso gespielt wie es damals war", lobte auch Diakon Klaus Konrad die Leistung der Kinder. "Und dafür habt ihr einen ganz großen Applaus verdient."

Vorbereitet und geprobt mit den Kindern haben dieses Krippenspiel Solveig Schneiderhan, Elisabeth Wütz, Monika Coucouvis, Annette Müller, Michaela Katz, Petra Holtgrewe, Celine Berg sowie Miriam und Melanie Nagel. Für die passende, musikalische Umrahmung sorgte ein Instrumentalduo, und die Orgel wurde auch in diesem Jahr von Michael Schneiderhahn gespielt.

Konrad spricht über Schattenseite des Lebens

"Hört der Engel helle Lieder" (Gloria in excelsis Deo) sang die Gemeinde zum Ende dieses schön gespielten Stückes gemeinsam mit den jungen Schauspielern und dem Diakon. Klaus Konrad las zum Abschluss dieses Gottesdienstes einen Teil der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vor. Er betonte in seiner Predigt, dass auch heute noch viel Menschen im Stall – also auf der Schattenseite des Lebens wohnen müssen – und die Benachteiligten werden dort oft nicht gesehen. "Wir brauchen auch hier einen Stern, der uns zu denen führt, die auf der Schattenseite des Lebens stehen."

Während der ganzen Feierstunde brannte das Friedenslicht, das direkt in der Geburtsgrotte von Jesus in Bethlehem entzündet wurde, in der Horber Kirche. Pfadfinder haben die Flamme in Wien abgeholt und in ganz Europa und den USA weiterverteilt. Horber Jugendliche empfingen die Flamme am 11. Dezember im Stuttgarter Hauptbahnhof. Als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl soll sie an alle Menschen guten Willens weitergegeben werden.

Auch eine weitere, schöne Tradition am Ende dieses Krippenspiels ist, dass das Licht in der Kirche heruntergefahren wird und alle Anwesenden, beseelt vom Zauber der Christnacht, "Stille Nacht, Heilige Nacht" in der abgedunkelten Kirche singen, bevor sie nach Hause gehen und die Heilige Nacht im Kreise ihrer Familien begehen.