Horb a. N. Das Flair des Wilden Westens erleben

Steht der Freitag quasi als Kennenlerntag auf dem Programm, so ist am Samstag und Sonntag ordentlich was los. Linedance und Livemusik mit "The four Potatoes" laden am Samstag zum Tanzabend ein und auch am Sonntag ist – bei freiem Eintritt – nach dem Gottesdienst für musikalische Unterhaltung gesorgt und mit der Bewirtung im eigens aufgestellten Zelt ist man weitgehendst wetterunabhängig.

Alle Western-Schützen, die sich dem "Cowboy Action Shooting" (CAS) verschrieben haben, sind wieder von ihren Talheimer Kollegen eingeladen, ihre Kräfte in Punkto Schießkunst zu messen. Dafür haben die Westernschützen Talheim ihre Schießbahn nochmals ein Stück verbessert. Die Zulassung für diese Disziplin haben sie schon im Vorjahr erhalten. Geschossen wird bei diesem Wettbewerb mit den Waffen jener Zeit. Dem Colt Army 68, der legendären Winchester oder der Kutscherflinte, mit der die Jungs von Wells Fargo die Banditen davon abhielten, ihre Postkutsche auszurauben. Dabei muss jeder Teilnehmer in einem vorgeschriebenen Ablauf Ziele in einem Parcours (Stage) auf Zeit beschießen. Werden die Ziele nicht oder in der falschen Reihenfolge getroffen, erhält der Schütze eine Zeitstrafe. Am Ende gewinnt, wer die wenigsten Platzpunkte gesammelt hat.

Geschossen wird in der Regel auf Stahlziele, die entweder als Klappfallziele durch Umfallen oder als stehende Ziele (Gongs) durch ein lautes "Pling" den Treffer anzeigen. Ringzahlen oder Trefferzonen wie in anderen Schießdisziplinen gibt es nicht.

Zudem legen die Westernschützen Wert auf Original-Kleidung der Ära von Wild Bill Hickok, dem am 2. August 1876 eben in Deadwood (South Dakota) das Lebenslicht ausgeblasen wurde. Da geht nichts mit einem Cowboy-Kostüm aus dem Fasnets-Fundus. Authentizität wird groß geschrieben.

Der Verein hofft nun auf regen Besuch in der Westernstadt. Übrigens: Dass das Schießen mit den historischen Waffen gar nicht so einfach ist, dass kann jeder beim "Greenhorn-Schießen" ausprobieren. Das Flair des Wilden Westens erleben und mitten drin sein in Deadwood – das versprechen die Talheimer Schützen den Besuchern.