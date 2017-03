Horb a. N. Das Federvieh ist glücklich

Die Stallpflicht, sie wurde wegen der Vogelgrippe am 18. November 2016 verhängt. Silke Wüstholz hatte deshalb für ihren beiden Diepholzer Weidegänse, die auf der roten Liste stehen, ein Zelt gebaut. Denn: Die Stallpflicht heißt, dass alle Züchter und Besitzer sicherstellen müssen, dass kein Vogelkot von infizierten Viechern in die Anlagen fällt und dort für die weitere Verbreitung der Geflügelseuche führen.

Und genau dieses Zelt der Talheimerin führte in Kombination mit der Stallpflicht zur Katastrophe: Der Sturm vor gut vier Wochen ließ das Gestell zusammenbrechen, die beiden Gänse kamen um. Wüstholz: "Eine Katastrophe. So fehlt mir der Nachwuchs. Weil eigentlich in der Zeit die Ganter die Gänse befruchten. Das geht aber nur im Wasser. Und wegen der Stallpflicht konnte ich das Federvieh nicht in den Neckar lassen."

Glück im Unglück für die Talheimerin: Der Zuchtverein in Diepholz hatte offenbar eine stabilere Konstruktion für das seltene Federvieh gebaut. Wüstholz: "Die haben eine Art Swimmingpool zum Beglücken gebaut. Deshalb haben sie wohl 15 Küken übrig. Der Vorsitzende des Vereins hat sie mir versprochen."