Horb a. N. Das erste Requiem in der "Ära Gnass"

Neben der Organistin Guarneri werden auch andere auswärtige Musiker mitwirken. Der Projektchor der städtischen Musikschule Horb (Einstudierung Christoph Schmitz) wird ebenfalls von Solisten aus Opernhäusern Baden-Württembergs unterstützt wie das Horber Kammerorchester.

Und auch die Gesangssolisten sind Profis: junge Opernsänger, die aber alle schon eine beachtliche Vita vorweisen können. Der Tenor Johannes Strauß erhielt seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik in Würzburg. Dort schloss er ein Schulmusikstudium ab, bevor er Chorleitung, Musiktheorie und Gesang bei Martin Hummel studierte. Seit 2010 konzertiert er regelmäßig mit den großen Tenorpartien der bekannten Oratorien von Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy in vielen Städten Deutschlands

Sein Gesangsstudium führte Cornelius Burger an die Stuttgarter Musikhochschule. Nach verschiedenen Festival- und Gastauftritten in Ludwigsburg, Wernigerode, Weimar, Eggenfelden und Gelsenkirchen war er in der Spielzeit 2010/11 am Theater Pforzheim bereits in der Oper "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" zu hören, ein Jahr später er in der konzertanten Open Air-Produktion "Aida". 2012/1213 gastierte er außerdem als Masetto in Mozarts "Don Giovanni", ab September ist er nun fest engagiert.

Die spanische Sopranistin Elisandra Melián ist Gewinnerin von vielen renommierten Wettbewerben, hat ihre Ausbildung unter anderem in Madrid genossen und bereits an zahlreichen großen Aufführungen mitgewirkt.

Bereits während ihres Studiums wurde die Mezzosopranistin Marie-Kristin Schäfer ans Stadttheater Pforzheim engagiert. Sie sang bereits viele Opernpartien, machte Abstecher in die Welt der Musicals und hat eine besondere Vorliebe für Mess- und Oratorienaufführungen sowie Kirchenkonzerte in Deutschland und Italien.

In den vergangenen Wochen wurde intensiv geprobt. "Es ist etwas Besonderes, dass Opernsänger ein Oratorium singen." Und es soll nicht nur einen Hörgenuss für Horb geben. Der Eintritts-Erlös wird zu 100 Prozent dem neuen Stiftskirchendach zugute kommen.

Weitere Informationen: Karten gibt es beim Stadtmarketing Horb und in der Buchhandlung Kohler; 17 Euro/14 Euro ermäßigt