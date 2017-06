Horb a. N. Das eigene Handeln mit anderen reflektieren

Ausgefallene Sportarten

Nun wartet vier Tage lang ein volles Programm auf die Schüler. Vormittags stehen die Workshops an, nachmittags gibt es verschiedene Angebote der vielen Kooperationspartner. Am Dienstag konnten die Schüler einen Solarspaziergang unternehmen, beim Projekt "City Bound" ihre Grenzen überwinden, mit Resten aus dem Tafelladen kochen, "Fact-Checking" lernen oder beim Bubble Soccer-Turnier antreten. Und das ist nicht die einzige ausgefallene Sportart, die hier angeboten wird. Bei der Auftaktveranstaltung kündigte das Organisationsteam zudem "Alaska-Baseball" an, ein kurzes, aber bewegungsintensives Ballspiel.

Am heutigen Mittwoch stehen ein Workshop der missio-Diözesanstelle Rottenburg zum Thema "Flucht und Vertreibung", Würzen mit Wildpflanzen, Upcycling, Theatersport und Kunst mit der Natur zur Auswahl. Abends gibt es ab 19 Uhr einen ökumenischen Jugendgottesdienst zum Thema "FAIRänderDICH" und der Frage, warum es eigentlich so schwer ist, sich selbst zu verändern.

Weiter geht es am Donnerstag mit einem "Eintauchen in die Welt Afrikas" und einem Vortrag dazu, was Nachhaltigkeit ist. Außerdem zeigen die Horber Ministranten, wie Schöpfung bewahrt werden kann, und es werden faire Muffins aus regionalen Zutaten gebacken.

Für Entspannung gesorgt

Bei so viel Input müssen Pausen natürlich sein. Im "Fair-Café" gibt es Süßigkeiten aus dem Weltladen, Wraps, Obstsalat und Kaffee. In der Mittagspause kann in der Zeltoase an einem offenen Programmpunkt teilgenommen oder einfach entspannt werden.

Zur Abschlussveranstaltung am Donnerstag Abend sind alle interessierten Horber eingeladen. Ab 18 Uhr gibt es in der Hohenberghalle ein Fair-Trade-Dinner und Infostände der lokalen Partner. Die Schüler präsentierten, was sie die Woche über gelernt haben. Das Bühnenprogramm gestalten die "Boom Rackers", der Kinderchor Bildechingen und die Trampolin-AG.

Parallel läuft die Projektwoche übrigens, wenn auch an nur zwei Tagen, an der Grundschule Talheim. Die Schule möchte außerdem eine "Fair-Trade-Schule" werden; die Projektwoche bildet den Startschuss. Sie wäre die erste Schule im Landkreis mit solch einem Titel.