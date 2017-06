Horb a. N. Das Drachenwasser löscht den Hass

Horb. Auch in Horb hatten die regionalen Juroren, die beiden Kunsterzieher Christiane Dette und Wolfgang Hehl, alle Hände – beziehungsweise Augen – voll zu tun, um die Flut der Bilder, die 474 Schüler- und Schülerinnen der Horber Grundschulen, der Gemeinschaftsschule Horb und des Horber Gymnasiums als Beiträge zum internationalen Jugendwettbewerb 2017 "Jugendcreativ" einreichten, zu sichten und zu bewerten.

"Das war echt nicht leicht hier, die Sieger herauszufiltern, denn viele gute Arbeiten wurden dieses Jahr eingereicht", erinnerte sich Hehl an diese Aufgabe, und auch seine Mit-Jurorin schloss sich dieser Meinung an. Als Motto in diesem Jahr stand "Freundschaft ist… BUNT!" über dem Wettbewerb, und der Kreativität der Teilnehmer waren keine Grenzen gesetzt.

"Ob Malerei oder Comic, Fotografie oder Mixed-Media-Arbeit – gestalte ein Bild ganz nach deiner Vorstellung", hieß es in der Ausschreibung. Neben der grafischen Themenaufbereitung war es auch möglich, einen Filmbeitrag einzureichen. Eine Horber Klasse nutzte diese Möglichkeit und lieferte damit eine Gemeinschaftsarbeit ab.