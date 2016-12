Horb a. N. Das burschikose Charisma der Älbler

Horb. Die Multiinstrumentalisten Georg und Alexander Köberlein und der Ausnahmegitarrist und Akkordeonist Hansi Fink, die sich unter dem Bandname Grachmusikoff zusammenfanden, können es halt immer noch nicht lassen. Seit weit mehr als 30 Jahren begeistern sie nun schon Jung und Alt mit Blues, Rock, Schlager, Reggae, Ska und Country, mit "Lombaliedla" und Schmonzetten.

Sie überzeugen mit ganz filigran aufgebauten Geschichten, die sich alle in der Nähe ihrer Heimatstadt Bad Schussenried in Oberschwaben abspielen, mit virtuoser Instrumentenbeherrschung und dem burschikosen Charisma der Älbler.

Ihre Sichtweise auf manche Dinge ist so kompliziert einfach wie die wunderbare schwäbische Sprache, die wahrscheinlich als einzige so ineinander verwurzelte Doppel-Verneinungen wie "Komm – gang weg" zustande bringt. Wenn man dann auch noch so eine grandiose Liebeserklärung an seine oberschwäbische Heimat zu Papier bringt wie Alex Köberlein im berühmten "Heimatlied", in dem es im Refrain heißt "Oh Heimat, was du für mi warscht, ich grüße dich das letzte Mal – Leck mich am Abendrot em Schussadal", dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Diese Grachmusikoffsche Zustandsbeschreibung ländlicher Trostlosigkeit kommt zwar im passenden Polka-Look über die Lautsprecher, macht aber mehr als deutlich, wie genau die Musiker ihre Umgebung beobachten und mit welch augenzwinkernden Lässigkeit sie damit umgehen. Es ist der Sound, den das Publikum hören möchte, den es teilweise textsicher mitsingen kann. Aus den Besuchern wird so recht schnell ein ganzer Saal voller begeisterter "Schenkelbatscher", die hinter der Band stehen. Die "Grachs" holen ihr Publikum punktgenau ab. Sie marschieren auch nach so vielen Jahren nicht mit der Routine des Alters durch die Gegend. Nein, ihnen sitzt immer noch der Schalk im Nacken, und es ist eine wahre Freude allein schon die Begeisterung und den Elan der drei Musiker zu bestaunen, mit dem sie ihre Titel interpretieren. Doch damit soll nun Ende kommenden Jahres Schluss sein. Bei den Herren Köberlein zwickt und zwackt‘s an allen Enden, insbesondere an den künstlichen Hüftgelenken und der Herr Fink hat auch keine Lust mehr, sein Leben im Tour-Bus auf verstopften Straßen im Stau zu verbringen.