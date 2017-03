Horb a. N. Das Bauholz für die Uni driftet an Horb vorbei

Graf Eberhard im Bart musste für seine neue Universität Baumaterial beschaffen. Die gewaltigen Mengen an Holz für Fachwerkbauten und für Dachdimensionen, die alle anderen Gebäude in Tübingen übertrafen, konnten nur auf dem Wasserweg durch österreichisches Gebiet herbeitransportiert werden. Die Tannenstämme für eine Balkenlänge, die heimische Eichen wegen ihrer Verästelung von Natur aus nicht erreichen, wuchsen nur im Schwarzwald.

Der Gründungsbau der Universität sowie die Alte Burse liegen nicht ohne Grund so nahe am Neckar. Der durch die Neckarflößerei gesicherte Nachschub an Bauholz, das bereits vor dem Verflößen vierkant behauen und auf normierte Längenmaße gebracht worden war, bildete die Basis für eine schnelle Fertigstellung der Universitätsgebäude, sodass im Baukomplex an der Münzgasse der Vorlesungsbetrieb bereits im Herbst 1477 aufgenommen werden konnte.

Die Neckarflößerei war zum einen ein bedeutsamer Faktor bei der Gründung der Universität Tübingen, zum anderen bewirkte deren Bau, dass die Flößerei auf dem Neckar neuen Auftrieb erhielt. Das Bauholz für größere Bauprojekte des Adels, der Kirche oder der Bürger wurde im Schwarzwald geschlagen und per Floß zu den jeweiligen Anlandestellen am mittleren Neckar gebracht. Hier belegen an zahlreichen Fachwerkbauten die mit sogenannten Floßaugen versehenen Bauhölzer, dass sie einst in einem Langholzfloß eingebunden waren. Mit Hilfe der bis zu 24 Meter langen Balken aus dem Schwarzwald konnten Dachwerke und damit auch Räume von bislang ungekannten Ausmaßen errichtet werden. Diese Balkenlänge bildete die Obergrenze dessen, was auf dem Neckar überhaupt geflößt werden konnte.