Horb a. N. "Darauf mussten wir 50 Jahre warten"

An der Spitzkehre sieht schon alles gut aus. Gumz: "Wir haben schon die ersten 240 Meter fertig asphaltiert." Das geht ungefähr bis zur Straße "Am Tambor". An der Innenkehre, so Gumz, hat er entgegen der Planung noch mal mehr optimiert. Innen mit Flachborden die mit Beton und Ankern fixiert sind. Er zeigt auf einen Gummistreifen auf den frischen, weißen Steinen: "Da hat ein Sattelzug aus München schon mal langgeschrammt. Die muss ich wohl noch mal austauschen." Die Breite der Straße hier in der Spitzkehre – Gumz schreitet es noch mal ab: "Das sind zwischen 9 und 10 Meter. Das passt." Ein Bürger fragt, warum man die Straße unten nicht breiter macht. Gumz: "Dort wird es zwar enger, aber im Endausbau sind es dann sechs Meter. Da passen zwei Busse aneinander vorbei." Dann ergänzt er noch, dass das Geländer hier oben am Fußweg zum Hang hin wohl in drei Wochen gemacht wird.

Auf der linken Seite hangabwärts ist das erste Bauwerk schon fertig. Ganz unten am Feuerwehrhaus nicht. Hier sind die Bauarbeiter gerade dabei, eine Art "Flusstreppe" aus Beton in der riesigen Grube zum Hang hin fertig zu machen. Gumz: "Das ist ein ungefähr drei Meter breites Betonbett. Hier werden in den nächsten Tagen die Armierungen gemacht, dann wird die Stützmauer als Fertigteil für den Gehweg dort draufmontiert. Das Stützelement ist unten 42 Zentimeter stark, oben verjüngt es sich auf 35 Zentimeter." Das muss auch so sein. "Straße und Gehweg sind auf Lkw mit 60 Tonnen ausgelegt." Ein Bürger will wissen, ob die neue Ortsdurchfahrt dann noch mehr Sattelschlepper anlockt. Fuhl antwortet: "Das hoffe ich nicht. So schlimm wie in Bildechingen mit 12 000 Lkw am Tag wird es nicht werden." Gumz ergänzt: "Für eine Landesstraße ist hier wenig Verkehr – maximal 400 Fahrzeuge am Tag." Auf der spektakulären Baustelle läuft also bisher alles glatt. Anders an der Straße Am Tambor. Anwohner Harald Dold regt sich über die Müllabfuhr auf: "Die weigern sich, uns von oben anzufahren. Sie verlangen, dass wir unsere Mülleimer nach unten bis zur Graf-Gerold Straße bringen. Das sind 350 Meter – das geht doch gar nicht." Projektleiter Gumz wundert sich: "Das verstehe ich nicht. Ich habe extra die Entsorgungsfirma Remondis angerufen. Zur Not laden wir Ihre Mülltonnen auf den Radlader und bringen sie nach unten."

Am Tambor müssen noch Probleme gelöst werden

P roblem zwei: Auch am Tambor wird eine Riesen-Baugrube entstehen. Dold: "Kommen wir hier dann raus?" Gumz: "Nein. Wissen Sie eine Lösung, Frau Fuhl?" Die Ortsvorsteherin überlegt kurz. Sagt dann: "Unten geht es auf einen Waldweg. Weiter im Wald ist dann ein Art Wendeplatz, der zum Holzabladen benutzt wird. Wenn man den schottert, kann man dort wenden und über die Frundeckstraße raus." Gumz verspricht, sich diese Lösung anzuschauen. Wichtig auch, weil am Tambor mit Werner Oettinger ein Zimmermann sein Gewerbe hat.

Sieht also so aus, als ob es noch viele Details zu regeln gibt. Und alle Mühringer mit Projektleiter Rainer Gumz konstruktiv und spontan an Lösungen arbeiten. Damit kann die Ortschaft hoffen, dass Gumz mit seiner Prognose Recht behält: "Ich denke, bis Oktober werden wir mit dem Gesamt-Umbau fertig sein."