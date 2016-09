Horb a. N. Dank für die Ernte

Der Gottesdienst in der Johanneskirche in Horb um 9.50 Uhr mit Pfarrer Michael Keller wird als "Gottesdienst 0-99" gefeiert, der für alle Altersklassen gedacht ist, gerade auch für Kinder und Jugendliche. Die Kirchengemeinde teilt zum Hintergrund mit: "Das Thema Umwelt wird dabei im Mittelpunkt stehen. Denn Erntedank feiern heißt auch Ja sagen zu Gottes Schöpfung."

In diesem Gottesdienst finden auch Taufen statt. Um 14 Uhr ist Erntedankgottesdienst in der katholischen Kirche in Bildechingen mit Pfarrerin Susanne Veith. Der üblicherweise anschließende Gemeindemittag entfällt in diesem Jahr.

Die Erntegaben (Gemüse, Obst oder haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Zucker oder auch Kekse und Säfte) werden wieder an die Wohn- und Tagesgruppen des Diasporahauses in Rangendingen-Bietenhausen weitergegeben, die sich sehr darüber freuen, teilt die Gemeinde mit.