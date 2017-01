Horb a. N. Da staunt sogar der Fachmann

Apropos 3D. Parallel zur Ausstellung im Rathaus hat die Horber Fotokünstlerin ein Teil der Serie auch in Stuttgart ausgestellt. Und zwar in der Edith Wahlandt Galerie in der Nähe vom Hölderlinplatz. Schöne: "Dort habe ich die Serie in kleiner gemacht. Und nicht wie in Horb auf Textil gedruckt, sondern auf dem Büttenpapier Photo Rag. Da wirkt der Asphalt so natürlich, dass die Besucher bei der Eröffnung die Bilder vorsichtig berührt haben, weil sie dachten, das ist echter Asphalt."

Hier in Horb entwickeln die Werke eine andere Wirkung: Elefantenhaut. Im Treppenhaus gegenüber dem Bürgerbüro wirkt die Asphaltstruktur wie eine warme, organische Straßendecke. Über ein Jahr hat Steffi Schöne an "On the Road" gearbeitet. Es hat sich gelohnt.

Weitere Informationen: Ausstellungseröffnung "On the Road" von Steffi Schöne, Rathaus Horb. 26. Januar, 19 Uhr. Weitere Schau: Edith Wahlandt Galerie, Hölderlinstraße 55, 70193 Stuttgart bis zum 18. März.