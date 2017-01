Horb a. N. Claudia Gläser: Gesetz schürt Misstrauen

Was halten Sie als Unternehmerin von diesem Gesetz?

Es ist schade für uns Frauen und die Gleichberechtigung in unserem hoch entwickelten Land, dass Frauen im Durchschnitt immer noch rund 20 Prozent weniger verdienen als Männer. Aber dieses Gesetz wird die Lohnlücke nicht wirksam verringern, sondern nur die Bürokratisierung in der Wirtschaft vorantreiben. Vor allem da Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistens einen klare Tarif-Vereinbarungen und einen Betriebsrat haben und das Gehalt ja nicht am Geschlecht sondern an der Position gemessen wird.

Wird damit aus Ihrer Sicht das Ziel erreicht, Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen herzustellen?