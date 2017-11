Horb a. N. CIA interessiert sich für Hämmerle

"Was hättest Du – der Herr Hämmerle ist mit allen Menschen gleich per du – denn gemacht, wenn dich deine Frau heute allein zu Hause gelassen hätte", fragt er. Die Antwort: "Ich wäre ausgegangen." Hämmerle: "Aha, du wärst allein zuhause ausgegangen – interessant." Die Menschen im Saal bogen sich vor Lachen, der Herr in der ersten Reihe nahm Abwehrhaltung ein.

Hämmerle erklärte den Zuhörern, die ihn noch nicht so gut kannten, dass er aus Bempflingen kommt. "Bempflingen ist wie Haiterbach – nur woanders." Sein Vater hieß "Jack the Feinripper" und führte ein Doppelleben. "Der sagte, er gehe zum Tischtennis und spielte in Wirklichkeit an diesem Abend Handball."

Eine Spezialität von Bernd Kohlhepp, der die Kunstfigur Hämmerle erfunden hat, ist es, neben hanebüchenem Unsinn, auch ortspezifische Besonderheiten in sein Programm einzubauen. Besonderheiten, die er sich vom Publikum zurufen lässt. An diesem Abend war es Bier, Zigeunerschnitzel, Schaufel und der Platz, wo früher die Kastanie stand. Man sollte gar nicht glauben, wie oft man solche Begriffe spontan und punktgenau in einen Sketch einbauen kann. "Am 1. Mai 2001 hätte ich fast das Fräulein Mägerle geküsst. Wir waren beim Maitanz, als plötzlich im Festzelt das Licht ausging. Im Stockdunklen bin ich Richtung Fräulein Mägerle marschiert, habe da ein Zigeunerschnitzel, dort ein Bier umgeschmissen, bin auf dem Platz gelandet, wo früher die Kastanie stand und plötzlich ging das Licht wieder an. Und ich stand mit Kussmund vor unserem Feuerwehrkommandanten. Das war, als hätte mir jemand eine Schaufel auf den Kopf gehauen", so ein kleines Beispiel, was der Herr Hämmerle ganz spontan aus seinen geheimen Erinnerungen, die er in Tagebuchform mitführte und den zugerufenen Begriffen machen kann.

Dieses Tagebuch ist im Übrigen so geheim, dass er darin nur das jeweilige Datum notiert hat. "Was glaubscht, was los isch, wenn du so a Deng verlierscht", fragte er nicht ganz ohne Grund. CIA, MI5 und Verfassungsschutz interessieren sich brennend für die Aufzeichnung des Herrn Hämmerle, denn "wer Hämmerle kennt, der kennt die gesamte Nachbarschaft". Deshalb hat er die echten Aufzeichnungen auch clevererweise in einer Schachtel, auf der "abgelaufenes Katzenfutter" steht, versteckt.

Dass er nicht gerne Klamotten kaufen geht, das sieht man nicht nur, sondern kann es sogar – zumindest als Mann – nachvollziehen. "Bei C+A und H & M werden die Männer gehalten wie Käfighühner und hinterher sehen sie aus wie ›Lelabebel‹ oder gar wie a Gockeler." Nicht nur aus diesem Erlebnis machte er eines seiner tollen Lieder, deren Begleitmusik er aus der mitgeführten Musikbox abrufen konnte. Der Herr Hämmerle ist ein begnadeter Rock ‘n‘ Roller und wird nicht umsonst "der beste schwäbische Elvis" genannt. Das Publikum lernte natürlich auch seine Nachbarin, die Frau Schwertfeger kennen, die jetzt mit ihrem neuen Thermomix die Schuhcreme selber macht und aus Brokkoli-Abfällen Kiwi-Gsälz herstellt, und zudem all die anderen skurrilen Gestalten und Geschichten, die sich in den geheimen Tagebuchaufzeichnungen des Herrn Hämmerle finden lassen.

Lächelnde, zufriedene Gesichter – selbst bei den Menschen aus den ersten Reihen – genauso wie bei den Verantwortlichen des Musikvereins, waren nach diesem Großangriff auf Zwerchfell und Co. bereits in der Pause zu sehen. Der Mix aus Musik und Witz kam supergut an.