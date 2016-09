Horb a. N. Christsein in der Flüchtlingszeit

Welche Rolle spielen die Kirchen dabei? Und welche Bedeutung hat das so genannte christliche Abendland?

Der Buchautor und emeritierte Wiener Professor Paul M. Zulehner geht in seinem Vortrag "Entängstigt Euch! – Die Flüchtlinge und das christliche Abendland" den Ängsten nach, die hinter den abwehrenden Haltungen liegen, und zeigt Möglichkeiten auf, sie zu überwinden. Er tritt Pauschalisierungen entschieden entgegen und entwickelt eine Vorstellung davon, was Christsein in der Flüchtlingszeit heißen kann. Denn: Wird die Angst kleiner, kann der solidarische Einsatz größer werden. Dann aber heißt die große Zumutung der heutigen Zeit: "Entängstigt euch!" Paul M. Zulehner war von 1984 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2008 Professor für Pastoraltheologie in Wien. In zahlreichen und viel beachteten Veröffentlichungen beschäftigt er sich vor allem mit religions- und kirchensoziologischen sowie pastoraltheologischen Themen.

Am Donnerstag, 14. September, spricht er auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Freudenstadt und des Katholischen Dekanats Freudenstadt um 20 Uhr im Katholischen Gemeindehaus auf dem Hohenberg, Südring 11.