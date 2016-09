Horb a. N. Christlich, integrativ und weltoffen

H orb-Nordstetten. Das 50-jährige Bestehen des Kinderhauses wird am kommenden Sonntag mit einem großen Fest gefeiert. Doch der Kindergarten in Nordstetten ist noch viel älter. Bereits am 17. Dezember 1903 wurde er eröffnet. Über die ersten Jahrzehnte gibt es nur sehr wenige Informationen in der Pfarrchronik. In den kommenden 64 Jahren haben stets Ordensschwestern die Leitung des Kindergartens übernommen. Insgesamt waren es 36. Im Jahr 1954 gibt die Chronik darüber Aufschluss, dass der Kindergarten bei der Feier für das 40-jährige Ordensjubiläum von Schwester Oberin Adjuta mitwirkte. Bei der Investitur von Pfarrer Karl Angele am 25. November 1962 trat der Kindergarten ebenfalls auf. In der Pfarrchronik heißt es: "Auch die Kleinen konnten einige Verse zum besten geben, die mit viel Ausdauer und Liebe von der ehrwürdigen Kinderschwester eingeübt wurden."

Anfang der 60er-Jahre wurde klar: Der Platz ist zu eng für so viele Kinder, die Belastung für die Ordensschwester zu groß. In einer Bürgerversammlung am 8. Januar 1962 wurde ein Neubau das erste Mal thematisiert. Die Schwester müsse gegenwärtig 70 Kinder betreuen, obwohl ihr nur circa die Hälfte zugemutet werden könne, wird Ortspfarrer Groß in einer Jubiläumsschrift zum 25-jährigen Bestehen des Kinderhauses zitiert. Die Zahl der Kleinkinder wuchs in dieser Zeit, sodass 1964 der damalige Kirchenstiftungsrat mit Pfarrer Angele als Vorsitzendem zum Entschluss kam, ein neues Kinderhaus zu bauen.

Bis dahin hatte es für die vielen Kinder nur drei Räume gegeben. "Diese engen räumlichen Gegebenheiten kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen", kommentiert Silvia Lauersdorf, die zusammen mit Simone Holderried die Nordstetter Einrichtung leitet.