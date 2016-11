Neue Auszeichnung für einen Horber Kreativen: Michael Grüber bekommt für seinen "Chor der Nationen" eine Auszeichnung. Der Helbling Verlag – der größte Chormusik- und musikpädagogische Verlag laut Eigenauskunft – wird den Preis am Nikolaustag, Dienstag, 6. Dezember, in seinem Haus in Esslingen übergeben. In der Mitteilung heißt es: "In diesem musikalischen Ensemble singen heute 25 Menschen aus Deutschland, Kroatien, Kamerun, Ägypten, Frankreich, Syrien und vielen anderen Nationen. Der Chor vermittelt gleichermaßen Freude wie auch ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl und hilft den Menschen, anzukommen und Kraft zu tanken in einer Gesellschaft, in der sie zwischen Willkommenskultur und Fremdenfeindlichkeit hin- und hergerissen werden. Seinen Sängern hat Michael Grüber damit einen musikalischen Begegnungsort geschaffen, der viel Anklang findet – bei den Mitwirkenden ebenso wie bei den Zuhörern." Damit ist der Horber Chor der Nationen für den Helbling-Verlag der "Chor des Jahres". Foto: Hopp