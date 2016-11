Horb a. N. Chöre bilden klangvolle Einheit

Beim "Andante cantabile" für zwei Violinen und basso continuo verschmolzen die beiden Soloviolinen, gespielt von Larissa Dolgova und Anna Poida, zu einer homogenen und klanglich ausgewogenen Einheit. An der Orgel wurden sie von Hildegund Treiber begleitet und herrliche Harmonien strömten durch den weiten Kirchenraum. Bei der folgenden Arie "Mirth, Admit Me of the Crew" aus Händels weniger bekanntem Oratorium "L‘Allegro", tritt zum Solosopran ein konzertierendes Corno da caccia, ein barockes Horninstrument, das mit der Solostimme in einen musikalischen Dialog tritt.

Wunderbar wie die Solisten, Norbert Geßler am Corno und Sopranistin Anja Pohl aufeinander eingingen und eine lebendige musikalische Szene entstehen ließen.

Höhepunkt des Konzerts war dann die "Missa brevis St. Joannis de Deo" von Joseph Haydn, die die beiden Chöre auch schon bei der Orgelweihe in Horb gesungen hatten. Den Abschluss bildete der gemeinsam vom Chor und den Zuhörern gesungene Irische Segenswunsch, bei dem die Sänger nach vorne zu den Stufen des Altars schritten.

Mit lange anhaltendem Beifall bedankten sich die Zuhörer für ein wunderbares Konzert.

Im Anschluss wurden die Horber Gäste ins Gemeindehaus eingeladen, wo man sich stärkte und in geselliger Runde den Abend ausklingen ließ.